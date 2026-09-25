Wolfsburg - Der groß angelegte Rückruf im Volkswagen-Konzern wegen möglicher Probleme an der Lenkung betrifft nach Informationen des "Handelsblatts" auch die VW-Töchter Skoda und Seat. Bei Skoda müssen dem Bericht zufolge weltweit mehr als eine Million Fahrzeuge in die Werkstätten, bei Seat sind es rund 200.000.
Zuvor war bekannt geworden, dass weltweit 2,16 Millionen Fahrzeuge der Marke Volkswagen sowie etwa 700.000 Audi betroffen sind. Damit summiert sich der Rückruf konzernweit auf rund vier Millionen Fahrzeuge. Es wäre damit die größte Rückrufaktion des Volkswagen-Konzerns seit dem Dieselskandal.
VW erklärte, bislang habe es keine Personen- oder weitergehenden Sachschadensfälle gegeben. Die Rückrufaktion zum Tausch der Schraube sei daher vorsorglich.
Zuvor war bekannt geworden, dass weltweit 2,16 Millionen Fahrzeuge der Marke Volkswagen sowie etwa 700.000 Audi betroffen sind. Damit summiert sich der Rückruf konzernweit auf rund vier Millionen Fahrzeuge. Es wäre damit die größte Rückrufaktion des Volkswagen-Konzerns seit dem Dieselskandal.
VW erklärte, bislang habe es keine Personen- oder weitergehenden Sachschadensfälle gegeben. Die Rückrufaktion zum Tausch der Schraube sei daher vorsorglich.
© 2026 dts Nachrichtenagentur