Das amerikanische Unternehmen Unimacts siedelt sich im Offshore-Windenergie-Zuliefererpark in Cuxhaven an. Es will dort GFK-basierte Außenverkleidungen für Windturbinen produzieren. Im Rahmen der Messe WindEnergy Hamburg haben die Stadt Cuxhaven und die Cuxhavener Hafen Entwicklungsgesellschaft (CuxHafEn GmbH) eine Unternehmensansiedlung im Deutschen Offshore-Industrie Zentrum (DOIZ) bekannt gegeben. Es handelt sich um den amerikanischen Zulieferer für Photovoltaik- und Windenergie Unimacts. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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