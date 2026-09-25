Im Leipzig erzeugt die größte solarthermische Anlage Deutschlands seit Kurzem Solarwärme für das Fernwärmenetz. Solarthermie in Megawatt-Größenordnung steht technisch vor besonderen Herausforderungen. Die kürzlich offiziell in Betrieb genommene Solarthermie-Anlage Leipzig West ist ein beispielhaftes Projekt der kommunalen Wärmewende in Deutschland. Mit einer Bruttokollektorfläche von über 65.000 Quadratmetern sorgen 13.200 CPC-Vakuumröhrenkollektoren für eine thermische Leistung von rund 41 MW. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver