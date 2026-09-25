Original-Research: 2G Energy AG - von Parmantier & Cie. GmbH



25.09.2026 / 14:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: 1. Update nach Initial Coverage Empfehlung: Verkaufen seit: 25.09.2026 Kursziel: EUR 39,00 Kursziel auf Sicht von: 6 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: René Parmantier

PRESSEMITTEILUNG

Frankfurt am Main, 25. September 2026 2G Energy AG: Gebucht ist nicht bezahlt - PARMANTIER & CIE. Research bestätigt Verkaufsempfehlung nach Energy-Vault-Auftrag Frankfurt am Main - Die 2G Energy AG hat am 23. September 2026 einen Auftrag der Energy Vault Holdings, Inc. über 275 MW containerisierte Stromerzeugungsanlagen für KI- und Rechenzentrumskunden in den USA gemeldet; die Aktie stieg daraufhin um 9,5 %. PARMANTIER & CIE. bestätigt im Research-Update vom 25. September 2026 die Verkaufsempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von € 39,00, rund 40 % unter dem Schlusskurs vom 23. September 2026. Der Auftrag ist ein echter Nachfragebeleg und verbessert die Umsatzvisibilität für 2028. Zu Umsatz und Cashflow 2026 trägt er jedoch nichts bei; die Auslieferung ist erst zwischen dem vierten Quartal 2027 und dem dritten Quartal 2028 geplant. Nach Auswertung der SEC-Unterlagen von Energy Vault ist der Auftrag aus einer unverbindlichen Reservierung von Produktionsslots hervorgegangen. Die einzige offengelegte Zahlung, Reservierungsgebühren von 17,0 Mio. USD, entspricht rund 5 % des geschätzten Auftragswerts. Zahlungsbedingungen, Anzahlungen oder eine Stornierungsentschädigung hat 2G nicht veröffentlicht. Wesentliche Highlights: Paralleler Auftrag: Energy Vault hat dieselben 275 MW bei Rolls-Royce MTU kontrahiert - mit eigener Finanzierung; für die 2G-Tranche ist keine angekündigt

bei Rolls-Royce MTU kontrahiert - mit eigener Finanzierung; für die 2G-Tranche ist keine angekündigt Kein unterzeichneter Endkunde: Der größte Kundenvertrag von Energy Vault ( 1,25 GW , Texas) nutzt Caterpillar-Aggregate

, Texas) nutzt Caterpillar-Aggregate Dünne Eigenkapitalbasis des Kunden: Eigenkapital von Energy Vault zum 30.06.2026 bei USD 6,9 Mio.

Sehr schwaches erstes Halbjahr erwartet: Umsatz von € 140-150 Mio. (Vorjahr: € 170,3 Mio.), EBIT um die Nulllinie

(Vorjahr: € 170,3 Mio.), EBIT um die Nulllinie Kapitalerhöhung erwartet: Bankguthaben abzüglich Kontokorrent Ende 2025 bei € 0,04 Mio. , Finanzierungsbedarf erreicht 2027 seinen Höhepunkt

, Finanzierungsbedarf erreicht 2027 seinen Höhepunkt Bewertung unverändert: Auftrag im DCF € 0,6-0,9 je Aktie wert, Kursziel € 39,00 Die nächsten Termine sind die vorläufigen Halbjahreszahlen am 29. September, der erste Kapitalmarkttag am 1. Oktober in Heek und der vollständige Halbjahresbericht am 15. Oktober 2026. Entscheidend ist, ob die Anzahlungen aus den Rechenzentrumsaufträgen eingegangen sind und zu welchen Bedingungen 2G an Energy Vault liefert. Die Erwartung einer Kapitalerhöhung ist eine Einschätzung von PARMANTIER & CIE. Research; das Unternehmen hat keine Kapitalmaßnahme angekündigt. Für Investoren gilt: Auftragseingang ist nicht Umsatz, und Umsatz ist nicht Cashflow. Solange Anzahlungen, Margen und Cash Conversion nicht belegt sind, preist der aktuelle Kurs aus Sicht von PARMANTIER & CIE. Research ein Bull-Case-Szenario ein. PARMANTIER & CIE. Research noch PARMANTIER & CIE. hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weder Long- noch Short-Positionen in Aktien der 2G Energy AG. D Vollständiger Research-Bericht verfügbar unter:

Bloomberg; FactSet; LSEG

Online: https://www.parmantiercie.com/research Über PARMANTIER & CIE. GmbH

PARMANTIER & CIE. ist eine moderne Merchant Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft berät Unternehmen in allen Fragen der Finanzierung - Eigenkapital, Fremdkapital und hybride Instrumente - und investiert auch selbst in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. PARMANTIER & CIE. steht für Integrität, Weitblick und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen mit unternehmerischer Beteiligung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Parmantier_Research_2G_Energy_AG_Update_DE_25092026



Kontakt für Rückfragen:

PARMANTIER & CIE. GmbH

Hungener Straße 6 - THE HOST

60389 Frankfurt am Main

E-Mail: info@parmantiercie.com

Web: www.parmantiercie.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News