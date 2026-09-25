Original-Research: 2G Energy AG - von Parmantier & Cie. GmbH
Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu 2G Energy AG
PRESSEMITTEILUNG
2G Energy AG: Gebucht ist nicht bezahlt - PARMANTIER & CIE. Research bestätigt Verkaufsempfehlung nach Energy-Vault-Auftrag
Frankfurt am Main - Die 2G Energy AG hat am 23. September 2026 einen Auftrag der Energy Vault Holdings, Inc. über 275 MW containerisierte Stromerzeugungsanlagen für KI- und Rechenzentrumskunden in den USA gemeldet; die Aktie stieg daraufhin um 9,5 %. PARMANTIER & CIE. bestätigt im Research-Update vom 25. September 2026 die Verkaufsempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von € 39,00, rund 40 % unter dem Schlusskurs vom 23. September 2026.
Der Auftrag ist ein echter Nachfragebeleg und verbessert die Umsatzvisibilität für 2028. Zu Umsatz und Cashflow 2026 trägt er jedoch nichts bei; die Auslieferung ist erst zwischen dem vierten Quartal 2027 und dem dritten Quartal 2028 geplant. Nach Auswertung der SEC-Unterlagen von Energy Vault ist der Auftrag aus einer unverbindlichen Reservierung von Produktionsslots hervorgegangen. Die einzige offengelegte Zahlung, Reservierungsgebühren von 17,0 Mio. USD, entspricht rund 5 % des geschätzten Auftragswerts. Zahlungsbedingungen, Anzahlungen oder eine Stornierungsentschädigung hat 2G nicht veröffentlicht.
Wesentliche Highlights:
Die nächsten Termine sind die vorläufigen Halbjahreszahlen am 29. September, der erste Kapitalmarkttag am 1. Oktober in Heek und der vollständige Halbjahresbericht am 15. Oktober 2026. Entscheidend ist, ob die Anzahlungen aus den Rechenzentrumsaufträgen eingegangen sind und zu welchen Bedingungen 2G an Energy Vault liefert. Die Erwartung einer Kapitalerhöhung ist eine Einschätzung von PARMANTIER & CIE. Research; das Unternehmen hat keine Kapitalmaßnahme angekündigt.
Für Investoren gilt: Auftragseingang ist nicht Umsatz, und Umsatz ist nicht Cashflow. Solange Anzahlungen, Margen und Cash Conversion nicht belegt sind, preist der aktuelle Kurs aus Sicht von PARMANTIER & CIE. Research ein Bull-Case-Szenario ein. PARMANTIER & CIE. Research noch PARMANTIER & CIE. hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weder Long- noch Short-Positionen in Aktien der 2G Energy AG. D
Vollständiger Research-Bericht verfügbar unter:
Über PARMANTIER & CIE. GmbH
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Parmantier_Research_2G_Energy_AG_Update_DE_25092026
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