In der Diskussion zwischen den verschiedenen Beteiligten wird vieles auf die Formel gebracht: "Digitalisierung ist gleich Smart Meter". Das greift aber doch zu kurz, oder? Der Smart Meter ist zunächst einmal eine notwendige Voraussetzung. Ohne ihn wird es nicht gehen. Aber auch wenn irgendwann alle einen im Keller haben, können wir nicht sagen: So, jetzt sind wir fertig mit der Digitalisierung. Ich würde Digitalisierung ohnehin immer auf zwei Ebenen betrachten. Zum einen zwischen den Marktteilnehmern, da müssen plötzlich Daten in einer Häufigkeit und Granularität ausgetauscht werden, die es bisher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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