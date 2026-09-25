Die Finalisten zeigen, wie Marken anpassungsfähige Erlebnisse für Menschen und KI-Agenten schaffen; die Gewinner werden am 28. Oktober auf der ContentCon in Chicago bekannt gegeben

Wichtige Fakten

Mit den "Contentstack Experience Awards" (CXAs) 2026 werden herausragende digitale Leistungen von Contentstack-Kunden und -Partnern gewürdigt.

Zehn Finalisten, darunter Alaska Airlines, Philips, Deloitte und SAP, werden in fünf Kategorien ausgezeichnet, die die Bereiche digitale Kundenerfahrung, Transformation, Personalisierung und Partnerinnovation umfassen.

Die Gewinner werden am 28. Oktober live auf der ContentCon US in Chicago bekannt gegeben.



AUSTIN, Texas, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack hat heute die Finalisten für die "Contentstack Experience Awards (CXAs) 2026" bekannt gegeben, mit denen Marken und Partner gewürdigt werden, die Contentstack nutzen, um die Grenzen des digitalen Erlebnisses zu erweitern. Die Gewinner werden am 28. Oktober auf der ContentCon, der jährlichen Kundenkonferenz von Contentstack in Chicago, bekannt gegeben.

Die diesjährigen Finalisten treten zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Marken in Erscheinung. Unternehmen entwickeln mittlerweile digitale Erlebnisse für zwei Zielgruppen: die Menschen, für die sie tätig sind, und die KI-Agenten, die zunehmend im Namen dieser Menschen recherchieren, vergleichen und handeln. Die Finalisten des CXA 2026 sind diesem Wandel bereits einen Schritt voraus und überdenken die Art und Weise, wie Inhalte erstellt, verwaltet und bereitgestellt werden, um anpassungsfähigere digitale Erlebnisse für die Zukunft zu schaffen.

"Künstliche Intelligenz hat die Art und Weise verändert, wie Menschen Marken finden und erleben, und die Finalisten dieses Jahres haben schnell reagiert, um diesem Trend gerecht zu werden", sagte Neha Sampat, CEO von Contentstack. "Ihre Arbeit verdeutlicht, wie eine anpassungsfähige Marke in der Praxis aussieht - angefangen bei der Erstellung von Inhalten bis hin zu deren Verbreitung an die Kunden und die in deren Auftrag handelnden Vertreter. Ich kann es kaum erwarten, sie in Chicago zu feiern."

Die Finalisten für die CXAs 2026 sind:

Das weltweit beste digitale Erlebnis: Ausgezeichnet werden Unternehmen, die außergewöhnliche digitale Erlebnisse bieten, die Kunden begeistern, das Kundenengagement fördern und neue Maßstäbe für digitale Exzellenz setzen.

Alaska Airlines , für die Entwicklung einer markenbewussten digitalen Plattform, auf der eine gemeinsame Codebasis Alaska Airlines, Hawaiian Airlines und das neue "Atmos Rewards"-Programm in zehn Sprachen unterstützt, wobei jede Marke ihre eigene Identität bewahrt.

, für die Entwicklung einer markenbewussten digitalen Plattform, auf der eine gemeinsame Codebasis Alaska Airlines, Hawaiian Airlines und das neue "Atmos Rewards"-Programm in zehn Sprachen unterstützt, wobei jede Marke ihre eigene Identität bewahrt. Golfbreaks, für Immobilienmakler, die mehr als 2.000 Einträge zu Golfplätzen und Hotels im Internet, in Apps und auf Buchungsplattformen stets auf dem neuesten Stand halten.

Erfolgreichste Transformation: Auszeichnung für Unternehmen, die ihre digitalen Erlebnisse modernisiert haben, um bedeutende geschäftliche Erfolge zu erzielen.

Verizon Connect bei der Umstellung auf eine modulare Architektur, die auf der Contentstack Content Cloud und der Data Cloud (Lytics) basiert, um schnelle, personalisierte Web-Erlebnisse zu bieten.

bei der Umstellung auf eine modulare Architektur, die auf der Contentstack Content Cloud und der Data Cloud (Lytics) basiert, um schnelle, personalisierte Web-Erlebnisse zu bieten. Philips, für die Umgestaltung seiner globalen Website zu einem strukturierten, KI-fähigen Erlebnis, das alle Märkte und Sprachen abdeckt.

Bestes Personalisierungsprojekt: Ausgezeichnet werden Marken, die Personalisierung nutzen, um ihren Kunden bedeutungsvollere Erlebnisse zu bieten und geschäftliche Erfolge zu erzielen.

Land O'Lakes , für den Einsatz dynamischer, verhaltensbasierter Zielgruppen zur Personalisierung der Nutzererfahrung auf allen Websites der Marke.

, für den Einsatz dynamischer, verhaltensbasierter Zielgruppen zur Personalisierung der Nutzererfahrung auf allen Websites der Marke. Global Hotel Alliance, für die Einführung der Personalisierung in Echtzeit für die Mitglieder von "GHA DISCOVERY", dem globalen Treueprogramm des Unternehmens.

Agenturpartner des Jahres:Auszeichnung für einen Agenturpartner, der durch seine Zusammenarbeit mit Contentstack Innovation und Kundenerfolg vorantreibt.

Huge , für die Konzeption und Umsetzung bahnbrechender digitaler Erlebnisse für seine Kunden.

, für die Konzeption und Umsetzung bahnbrechender digitaler Erlebnisse für seine Kunden. Deloitte, für die Umsetzung führender Digital-Experience-Lösungen für globale Marken.

Technologiepartner des Jahres:Auszeichnung für einen Technologiepartner, der die Innovation bei Kunden vorantreibt und Unternehmen dabei unterstützt, mehr aus ihrem Ökosystem für digitale Erlebnisse herauszuholen.

SAP , um gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, ihren Handel und ihre digitalen Erlebnisse zu modernisieren.

, um gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, ihren Handel und ihre digitalen Erlebnisse zu modernisieren. Orange Logic, für die Unterstützung von Unternehmen bei der Integration agentbasierter Technologien in ihre Ökosysteme für digitale Assets und Inhalte.

Die Gewinner der CXA 2026 werden am 28. Oktober live auf der ContentCon US in Chicago bekannt gegeben. Die diesjährige Veranstaltung findet vom 27. bis 28. Oktober im Convene Willis Tower statt und bringt führende Persönlichkeiten aus der Digitalbranche, Marketingfachleute, Entwickler und Technologie-Innovatoren unter dem Motto "From here to agentic: Your roadmap for an adaptive brand." zusammen. Die Eröffnungsrede mit dem Titel "Inspiring Humans, Informing Agents" befasst sich damit, wie Marken überzeugende digitale Erlebnisse für Menschen schaffen und gleichzeitig KI-Agenten den Kontext liefern können, den diese benötigen, um diese Menschen genau zu verstehen und angemessen darzustellen.

Für weitere Informationen oder zur Anmeldung zur ContentCon US besuchen Sie bitte www.contentstack.com/contentcon.

Über Contentstack

Contentstack definiert digitale Erlebnisse für eine zunehmend handlungsorientierte Welt neu. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud), Kundendaten in Echtzeit und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem System. Contentstack wurde für Teams entwickelt, die mehr wollen, als nur unzusammenhängende Plattformen und manuelle Arbeitsabläufe miteinander zu verknüpfen. Marken wie Steve Madden, LG Electronics, Dolce & Gabbana und 1-800-Flowers vertrauen auf Contentstack, um personalisierte, skalierbare digitale Erlebnisse zuverlässig bereitzustellen. Erfahren Sie mehr unter contentstack.com und folgen Sie @Contentstack, um über die nächsten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Ansprechpartner für Medien

Payton de los Cobos

Senior Manager, Earned Media & Communications

press@contentstack.com

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Was sind die CXAs, und seit wann gibt es sie?

Seit 2022 werden im Rahmen der CXAs Teams ausgezeichnet, die herausragende Leistungen in den Bereichen digitale Transformation, Personalisierung und Partnerinnovation erbringen.

Wie wurden die Finalisten ausgewählt, und wer war in der Jury?

Die Finalisten des CXA 2026 wurden von einer Jury aus Führungskräften von Contentstack ausgewählt, darunter CEO Neha Sampat, CTO Nishant Patel, CRO Todd Rathje, SVP of Product Conor Egan, Global VP of Partnerships Preseetha Pettigrew und Global VP of Customer Success Rukshana Karunaratne. Die Jury prüfte die Eigenbewerbungen in fünf Kategorien und würdigte herausragende Leistungen in den Bereichen digitales Erlebnis, Transformation, Personalisierung und Partnerinnovation.

Welche Kategorien gibt es?

Die fünf Kategorien lauten: "Weltweit bestes digitales Erlebnis", "Erfolgreichste Transformation", "Bestes Personalisierungsprojekt", "Agenturpartner des Jahres" und "Technologiepartner des Jahres".

Wann und wo werden die Gewinner bekannt gegeben?

Die Gewinner des Jahres 2026 werden am 28. Oktober auf der ContentCon US im Convene Willis Tower in Chicago live bekannt gegeben.

Kann die Öffentlichkeit daran teilnehmen oder zuschauen?

Die Preisverleihung findet live auf der Bühne der ContentCon statt und ist ausschließlich für Teilnehmer zugänglich. Eine digitale Präsentation der fünf Gewinnerprojekte wird zudem auf einer eigens dafür eingerichteten Seite auf Contentstack.com verfügbar sein.

Inwiefern stehen die Finalisten im Zusammenhang mit dem ContentCon-Thema und der "Agentic"-Roadmap?

Die diesjährigen Finalisten zeigen, wie Marken bereits heute die Grundlagen für anpassungsfähigere, handlungsorientierte digitale Erlebnisse schaffen. Ihre Arbeit umfasst KI-gestützte Content-Prozesse, Personalisierung in Echtzeit und flexiblere digitale Architekturen und spiegelt damit den Wandel hin zu Nutzererlebnissen wider, die sowohl auf Menschen als auch auf KI-Agenten besser eingehen können.

Wo kann ich mehr erfahren oder mich anmelden?

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung zur ContentCon finden Sie unter: www.contentstack.com/contentcon.

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6efe8920-62e8-4d03-8850-06a27d9de930