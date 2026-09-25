Der internationale iCAUR-Anwendergipfel 2026 findet vom 19. bis 23. Oktober in Wuhu, China, statt und bringt Anwendervertreter, Medienvertreter und Partner aus aller Welt zusammen.



Aufbauend auf der Markenphilosophie "Classic Never Fades" wird iCAUR gemeinsam mit Nutzern weltweit die Verschmelzung von klassischem Design und Innovation erkunden, um einen gemeinsamen "Future Classic" zu gestalten.



Im Mittelpunkt des Gipfels stehen individueller Ausdruck und die Mitgestaltung durch die Nutzer. Im Rahmen von Leitveranstaltungen wie dem "User Modification Carnival" werden vielfältige Fahrstile und die Tuning-Kultur präsentiert.



WUHU, China, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iCAUR, ein Unternehmen der Chery Group, gab heute bekannt, dass der "iCAUR International User Summit 2026" vom 19. bis 23. Oktober in Wuhu, China, stattfinden wird. An der Veranstaltung werden Teilnehmer aus fast 100 Ländern weltweit teilnehmen, darunter Vertreter der Nutzer, Medienvertreter und Partner aus der Branche. Die Teilnehmer erhalten Einblicke aus erster Hand in die neuesten Entwicklungen von iCAUR in den Bereichen Markenaufbau, Produktentwicklung und Co-Creation mit Nutzern und nehmen gleichzeitig an intensiven Austauschrunden und Erlebnisaktivitäten teil, die sich mit der Kultur des Fahrzeugumbaus befassen.

Auf dem diesjährigen Gipfel findet erstmals der "User Modification Carnival" statt - eine Plattform, die Nutzern weltweit die Möglichkeit bietet, ihre eigene Kreativität unter Beweis zu stellen und Erfahrungen mit Modifikationen auszutauschen. Darüber hinaus wird iCAUR ein globales Rahmenkonzept für die Mitgestaltung durch Nutzer vorstellen, damit sie die Marke auf ihre eigene Weise definieren können.

Der erste iCAUR International User Summit, der im vergangenen Oktober in Wuhu stattfand, begrüßte mehr als 1.000 Anwendervertreter, Medienvertreter und Industriepartner aus fast 100 Ländern. Im Rahmen der Veranstaltung stellte iCAUR offiziell seine Markenphilosophie "Classic Never Fades" vor, die auf den Kernwerten klassisches Erbe, technologische Innovation und gemeinsame Gestaltung mit den Nutzern basiert. Eine Reihe von intensiven Aktivitäten vor Ort, darunter die Ausstellung modifizierter Fahrzeuge, die Führung durch die "Smart Factory", das "Golden Range-Extender" Offroad-Erlebniscamp sowie die Markenpräsentationen, vermittelte den Teilnehmern einen umfassenden Einblick in die Produkte, die Fertigungsprozesse und die Praktiken der gemeinsamen Produktentwicklung mit den Nutzern von iCAUR. Auf dem Gipfel wurden mehr als 1.000 Rückmeldungen von Nutzern gesammelt, die wertvolle Anhaltspunkte für die anschließende Produktoptimierung und den Ausbau des Nutzer-Ökosystems von iCAUR lieferten.





Im vergangenen Jahr hat iCAUR in mehr als 40 Ländern und Regionen eine Marktpräsenz aufgebaut, wobei die Modelle V23 und V27 in Kernmärkten wie dem Nahen Osten und Südostasien auf den Markt gebracht wurden. Angesichts der kontinuierlichen Ausweitung der globalen Präsenz wird der diesjährige Gipfel erneut als wichtige Kommunikationsbrücke zwischen iCAUR und seiner weltweiten Nutzergemeinschaft dienen. Im Rahmen des "User Modification Carnival" und verschiedener Initiativen zur gemeinsamen Gestaltung, wird iCAUR die Kreativität und die Bedürfnisse der Nutzer noch stärker in seine Markenentwicklungsstrategie integrieren.

Aufbauend auf seiner beständigen Markenphilosophie und seinen fortwährenden Bemühungen um gemeinsame Gestaltung hofft iCAUR, gemeinsam mit Nutzern weltweit "Future Classics" auf noch individuellere Weise zu gestalten. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch der Mojia-Roboter AiMOGA vorgestellt, ein Roboter mit verkörperter Intelligenz, der darauf hinarbeitet, ein weltweit führender und vertrauenswürdiger intelligenter Assistent zu werden. Weitere Einzelheiten zur Tagesordnung des Gipfels sowie zu den Produkt-, Technologie- und Nutzerplänen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Serena Wang

E-Mail: wangjieyun2@mychery.com

Website: iCAUR GLOBAL WEB

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