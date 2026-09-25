In einem neuen Projekt arbeiten Forscher:innen an einem KI-Tool, das Wissen zur kommunalen Wärmeplanung aufbereiten soll, um dadurch die Mitgestaltung von Kommunen, Energieversorgern und Bürger:innen einfacher zu machen. Wie wird aus einem kommunalen Wärmeplan eine praktikable Lösung, die Stadtwerke, Kommunen und Menschen vor Ort verstehen und mitgestalten können? Im Forschungsprojekt HEATogether des Fraunhofer IEG soll In den nächsten zweieinhalb Jahren eine KI-gestützte Plattform entstehen, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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