Der Ludwigshafener Branchenprimus soll sich wegen eines Zusammenschlusses an den Essener Spezialchemiekonzern und dessen Großaktionär RAG-Stiftung gewandt haben. Dessen Papier klettert zeitweise erstmals seit Mai 2025 jenseits der 20-Euro-Marke. Beim potenziellen Bieter geht es dagegen abwärts.Ein Medienbericht über ein mögliches Kaufinteresse von BASF hat die Aktie von Evonik am Freitag kräftig nach oben getrieben. Das Papier des Essener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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