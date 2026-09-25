BYD bekommt die hohe Nachfrage nach seinen Schnelllademodellen derzeit auch auf der Produktionsseite zu spüren. Während der chinesische Konzern sein Ladenetz, das Nutzfahrzeuggeschäft und seine internationale Fertigung mit hohem Tempo ausbaut, sorgt ausgerechnet eine Schlüsselkomponente für längere Lieferzeiten: Die Produktion der zweiten Generation der Blade-Batterie befindet sich noch im Hochlauf. Wie BYD gestern mitteilte, reichen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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