Nur 11,5 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland beschäftigen ausländische Fachkräfte. Gleichzeitig dürfte die Zahl der Menschen im Erwerbsalter bis 2035 um rund fünf Millionen sinken. Der demografische Druck erhöht damit die Bedeutung internationaler Rekrutierung. Dennoch verzichten 12,4 Prozent der befragten Unternehmen auf ausländische Fachkräfte, obwohl grundsätzlich Bedarf besteht. Bei Kleinstunternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten spielt die Beschäftigung ausländischer Kräfte kaum eine Rolle. Anders ist die Lage bei größeren Mittelständlern. 61 Prozent der Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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