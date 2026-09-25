EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Hypo Vorarlberg Bank AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Hypo Vorarlberg Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.hypovbg.at/permlink/investor-relations/halbjahresfinanzbericht-2026
25.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypo Vorarlberg Bank AG
|Hypo-Passage 1
|6901 Bregenz
|Österreich
|Internet:
|www.hypovbg.at
|LEI Code:
|NS54DT27LJMDYN1YFP35
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2405708 25.09.2026 CET/CEST