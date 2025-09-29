EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Hypo Vorarlberg Bank AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Hypo Vorarlberg Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.hypovbg.at/permlink/investor-relations/halbjahresfinanzbericht-2025
29.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypo Vorarlberg Bank AG
|Hypo-Passage 1
|6901 Bregenz
|Österreich
|Internet:
|www.hypovbg.at
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2205192 29.09.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group