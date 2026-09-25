EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
In Reaktion auf aktuelle Presseberichterstattungen bestätigt der Vorstand der Evonik Industries AG, dass ihm eine unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zugegangen ist. Diese ist auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet.
Gespräche finden derzeit nicht statt.
Evonik Industries AG beabsichtigt nicht, diesen Vorgang über die rechtlichen Erfordernisse hinaus weiter zu kommentieren oder Anfragen dazu zu beantworten.
Kontakt:
Christoph Finke
Leiter Investor Relations
+49 174 9931 647
christoph.finke@evonik.com
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|Deutsch
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|41GUOJQTALQHLF39XJ34
|EQS News ID:
|2405690
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