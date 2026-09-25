Berlin - Im koalitionsinternen Streit über die geplante Rentenreform droht der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Pascal Reddig, mit einer Ablehnung des Gesetzentwurfs, sollte dieser zu stark vom vereinbarten Kompromiss abweichen. "Die Grundvoraussetzung ist deshalb, dass alles in ein Paket kommt, inklusive der Kapitalrente", sagte Reddig der "Welt". Wenn sich das im Gesetzentwurf wiederfinde, "stimmen wir natürlich gerne zu". Auf die Frage, was andernfalls geschehe, antwortete er: "Dann nicht."



Reddig hatte für die Union federführend in der Rentenkommission an den Reformplänen mitgearbeitet. Bis zum 7. Oktober soll der Gesetzentwurf vorliegen. Der CDU-Politiker warnte die Koalition davor, aus Sorge vor unpopulären Entscheidungen von der Reform abzurücken. "Dass manche jetzt in eine Art kurzsichtigen Sozialpopulismus verfallen und aus Angst wieder keine Reform machen wollen, werden uns die Wähler nicht honorieren". sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete. Wenn die SPD einen Vorschlag habe, wie man kurzfristig zehn Milliarden Euro im Rentensystem einsparen könne, um die Beiträge zu dämpfen, sei man gesprächsbereit. "Bislang sehe ich den aber nicht", so Reddig weiter.



Kritik übte der CDU-Politiker auch an Ministerpräsidenten aus CDU-geführten Ländern, die Teile der Reform infrage gestellt hatten. Vor der Sommerpause habe es einen Kompromiss gegeben, hinter den sich der gesamte Koalitionsausschuss gestellt habe. "Diesen anschließend wieder infrage zu stellen, habe ich nicht für besonders klug gehalten. Deshalb fand ich auch den Vorstoß einiger Ministerpräsidenten nicht richtig", sagte Reddig der "Welt".





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