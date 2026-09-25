Baden-Baden - Das gibt es nicht alle Tage: Die Top-5 der deutschen Album-Charts ist in dieser Woche komplett mit Neueinsteigern besetzt. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Hannes Braun will als Sänger von Kissin' Dynamite aussteigen, der Abschied wird groß gefeiert, denn mit "Kissin' Dynamite" steigt die schwäbische Rockband direkt auf Platz 1 ein. Nach ihrem 2024er-Erfolg "Back With A Bang" steht die Band nun zum zweiten Mal an der Spitze. Weitere Neueinsteiger sind das Aymen ("Goldjunge", Platz zwei), Matthias Reim ("Flashback", drei), Miley ("Bass Persuades", vier), Anthrax ("Cursum Perficio", fünf). Und auch auf den weiteren Rängen gibt es neue Platzierungen, die in der letzten Woche noch nicht mit dabei waren: Agnes Obel ("The Meaning Of Flowers", neun) oder Nicole ("Meine Schätze", Platz zehn).



In den Single-Charts halten Shakira & Burna Boy die Fäden weiterhin in der Hand. "Dai Dai" punktet zum 13. Mal und lässt die Konkurrenz hinter sich. Hugel, Imael Angel & Ultra Naté ("Movin' To The Sun", zwei) und Summer Cem & Shirin David ("Mo' Money Mo' Haters", drei) rangieren dahinter. Adéla ("Ain't In La", 14) und Katseye ("Animal", 20) befinden sich im Aufwind, landen erstmals in der Top 20 und damit sogar noch vor den Neueinsteigern wie Sido ("Woke", 22) oder Lacazette ("TTT", Platz 42).



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





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