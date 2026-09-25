Bern - Der Bundesrat lehnt die Mietpreis-Initiative ab und will dem Parlament einen indirekten Gegenvorschlag unterbreiten. Dessen Stossrichtung löst bei den Initiantinnen und Initianten Empörung aus. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick: Was fordert die Initiative?Die Mietpreis-Initiative will, dass Mieten automatisch und regelmässig überprüft werden. Eine Miete muss gesenkt werden, wenn sie missbräuchlich hoch ist. Getragen wird die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab