New York - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag dank wieder zunehmender Hoffnungen auf eine Lösung des Nahost-Konflikts moderat zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 51.499 Punkte, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,4 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,1 Prozent auf 7.711 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab