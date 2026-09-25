Flensburg - Der Autohersteller Volkswagen und seine Töchter Audi und Seat rufen weltweit Millionen von Fahrzeugen wegen eines Fehlers im Lenkungssystem in die Werkstätten zurück. Vom vorsorglichen Rückruf am stärksten betroffen ist Deutschland, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Laut dem KBA muss die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistentere Schraube bei den betroffenen Fahrzeugen ersetzt werden. Dabei geht es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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