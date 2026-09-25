Mitten in einer tiefen Branchenkrise streckt BASF die Hand nach Evonik aus. Die Essener bestätigten heute, dass der Ludwigshafener Chemiegigant mit einer unverbindlichen Ansprache auf das Unternehmen zugegangen ist, mit dem Ziel eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Aktien. Konkrete Gespräche laufen laut Evonik derzeit keine. Zuvor hatten die "Financial Times" und Bloomberg darüber berichtet. Was BASF antreibt Bloomberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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