München - Der Stellenabbau in der deutschen Wirtschaft ist zum Stillstand gekommen. Das zeigen die September-Daten des Beschäftigungsbarometers des Wirtschaftsinstituts Ifo, welches die Münchner Forscher monatlich für das "Handelsblatt" berechnen.



"Der Abwärtstrend am Arbeitsmarkt ist vorerst gestoppt", sagte Klaus Wohlrabe, Chefstatistiker des Ifo-Institut, dem "Handelsblatt". Für einen Stellenaufbau müsse sich der wirtschaftliche Aufschwung allerdings in der Länge und Breite fortsetzen. Vorerst blieben die Unternehmen bei ihrer Personalplanung vorsichtig. "In weiten Teilen der Wirtschaft fehlt weiterhin die Bereitschaft für Neueinstellungen", so der Ifo-Chefstatistiker weiter.



In der Industrie zeigt sich den September-Daten des Ifo zufolge zwar nach wie vor ein Minus, es ist aber deutlich kleiner als in den vergangenen drei Jahren. Auch im Handel wurden weiter mehr Stellen ab- als aufgebaut. Bei den Dienstleistern ist der Saldo laut den September-Daten des Ifo erstmals seit Langem zumindest positiv.



Der Wert des Barometers basiert auf monatlichen Umfragen des Ifo-Institut unter rund 9.000 Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Bau.





© 2026 dts Nachrichtenagentur