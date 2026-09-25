Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag etwas fester geschlossen. Nach der markanten Korrektur der Vor-Vorwoche und der Stabilisierung der Vorwoche ergab sich damit wieder einmal eine positive Wochenbilanz. Gestützt wurde die Stimmung von einem neuen Vorschlag des Irans zuhanden der USA für eine baldige Öffnung der Strasse von Hormus am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Auf Nachfrage zu dem angeblichen Verhandlungsangebot der Iraner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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