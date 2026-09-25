Fresenius Medical Care stellt sein Geschäft in China neu auf und nimmt dafür eine erhebliche Belastung in Kauf. Der Dialysekonzern rechnet im dritten Quartal 2026 mit Sonderaufwendungen von rund 110 Millionen Euro. An den bisherigen Zielen für das laufende Geschäftsjahr hält das Unternehmen dennoch fest.110 Millionen Euro Sonderbelastung Die Neuausrichtung des China-Geschäfts wird für Fresenius Medical Care zunächst teuer. Insgesamt erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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