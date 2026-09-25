Einen Tag nach der ersten Lesung der EEG-Novelle im Bundestag hat sich am Freitag der Bundesrat mit den Plänen der Bundesregierung für EEG und Netzpaket befasst. Die Ausschüsse der Länderkammer hatten zuvor umfangreiche Änderungswünsche vorgelegt. Allein die Ausschussempfehlungen zur EEG-Novelle umfassen rund 120 Seiten und eine Vielzahl einzelner Anträge. Bis zum Redaktionsschluss von pv magazine um 20 Uhr lag keine veröffentlichte Übersicht darüber vor, welchen einzelnen Empfehlungen das Plenum zugestimmt hat. Für die Photovoltaik sind mehrere der Ausschussempfehlungen von Bedeutung. Der federführende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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