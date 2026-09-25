New York - Die US-Börsen haben am Freitag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.829 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.740 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.608 Punkten 0,4 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1394 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8777 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.290 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 121,05 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 104,50 US-Dollar, das waren 210 Cent oder 2,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1394 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8777 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.290 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 121,05 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 104,50 US-Dollar, das waren 210 Cent oder 2,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
© 2026 dts Nachrichtenagentur