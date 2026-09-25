Die geplante Übernahme stärkt die Position von NetApp auf dem schnell wachsenden Markt für KI-Infrastruktur durch innovative Metadatentechnologie und eine speziell für KI entwickelte parallele Dateisystemarchitektur

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, hat heute die geplante Übernahme von PEAK:AIO bekannt gegeben. PEAK:AIO ist ein Pionier für Metadatenarchitekturen der nächsten Generation und hochleistungsfähige parallele Dateisysteme. Mit der geplanten Übernahme will NetApp die Entwicklung seiner KI-Infrastruktur beschleunigen. Dazu sollen die Metadatendienste ausgebaut und neue Funktionen für parallele Namensräume integriert werden, die KI-Clouds dabei helfen sollen, ihre gemeinsam genutzten Speicherressourcen im Gleichschritt mit wachsenden GPU-Clustern zu skalieren.

Da KI zunehmend in alle Workloads von Unternehmen Einzug hält, stehen diese vor einer neuen Herausforderung: Herkömmliche Speicherarchitekturen sind nicht für die beispiellosen Anforderungen von KI-Fabriken, KI-Clouds und datenintensiven Anwendungen der nächsten Generation an Skalierbarkeit, Parallelität und Leistung ausgelegt. NetApp entwickelt eine Architektur, die Metadaten von den eigentlichen Daten trennt und eine unabhängige Skalierung der Metadatendienste ermöglicht. Damit schafft NetApp die Grundlage für eine KI-Infrastruktur, die Billionen von Dateien, Umgebungen im Exabyte-Maßstab und massiv parallele Workloads bewältigen kann.

Die Übernahme folgt der Strategie von NetApp, den schnell wachsenden Markt für KI-Infrastruktur zu bedienen. Durch die Kombination der spezialisierten Metadateninnovationen von PEAK:AIO mit der NetApp ONTAP-Software erhalten Kunden eine differenzierte Architektur, die die Resilienz, Sicherheit und betriebliche Reife von ONTAP bewahrt und zugleich eine neue Dimension der Skalierbarkeit für KI-Workloads erschließt.

"KI-Clouds benötigen einen leistungsstarken gemeinsam genutzten Speicher, der mit wachsenden GPU-Clustern skaliert und zugleich die Resilienz, Sicherheit und einfache Handhabung bietet, auf die Unternehmen angewiesen sind", so George Kurian, Chief Executive Officer bei NetApp. "Mit PEAK:AIO verwirklichen wir unsere Vision einer neuen Generation von KI-Infrastruktur, die skalierbare Metadatendienste mit der bewährten Basis von ONTAP verbindet. So können Kunden ihre Infrastruktur effizienter nutzen und KI in Hyperscale-Cloud-Umgebungen unterstützen."

Die Technologie von PEAK:AIO ist aus der Zusammenarbeit mit führenden Forschungseinrichtungen wie dem Los Alamos National Laboratory und der Carnegie Mellon University hervorgegangen. Sie wurde entwickelt, um einige der anspruchsvollsten Herausforderungen der Branche bei datenintensiven Rechenprozessen zu bewältigen. Durch die geplante Integration wird die ONTAP-basierte Datenarchitektur von NetApp um spezialisierte Metadatendienste und innovative Technologien für parallele Namensräume erweitert. Gleichzeitig entsteht ein klarer Entwicklungspfad für bestehende ONTAP-Kunden.

"NetApp und PEAK:AIO verbindet die gemeinsame Überzeugung, dass das KI-Zeitalter einen grundlegend neuen Ansatz für die Dateninfrastruktur erfordert", so Mark Klarzynski, Chief Technology Officer und Gründer von PEAK:AIO. "Der Zusammenschluss mit NetApp eröffnet uns die faszinierende Möglichkeit, unsere Innovationskraft in einem deutlich größeren Maßstab einzusetzen und damit Kunden weltweit zu erreichen. Darin sehen wir enormes Potenzial. Gemeinsam mit NetApp können wir diese Zukunft mitgestalten und Technologien bereitstellen, mit denen sich Daten selbst in enormem Umfang praktikabel und unkompliziert verwalten lassen."

Die Metadatentechnologie von PEAK:AIO ermöglicht eine höhere Skalierbarkeit der Metadaten, stellt einen globalen Namensraum bereit und unterstützt einen parallelen NFS-basierten Zugriff für massiv parallele Workloads. NetApp bringt seinerseits bewährtes ONTAP-Know-how, globale Reichweite und betriebliche Reife ein, um Dateiinfrastrukturen für KI in großem Maßstab praktikabler und leichter zugänglich zu machen. Gemeinsam sollen die Unternehmen neue Funktionen bereitstellen, die die Bereitstellung und den Betrieb von gemeinsam genutztem Speicher für immer größere KI-Umgebungen vereinfachen.

Die Architektur soll Billionen von Dateien und Implementierungen im Multi-Exabyte-Bereich unterstützen und dabei die von ONTAP gewohnte Resilienz, Sicherheit und unkomplizierte Handhabung bewahren. Die auf die Anforderungen groß angelegter KI-Umgebungen zugeschnittene Architektur kombiniert skalierbare Metadatendienste, einen standardbasierten parallelen NFS-Zugriff und ONTAP als resiliente Datengrundlage. Dadurch sollen datenbedingte GPU-Wartezeiten reduziert, die Effizienz der Infrastruktur gesteigert und KI-Innovationen beschleunigt werden.

Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Übernahme von PEAK:AIO. Dazu zählen die Möglichkeit, die Roadmap von NetApp für KI-Infrastruktur schneller voranzutreiben, die ONTAP-basierte Datenarchitektur von NetApp um spezialisierte Metadatendienste und innovative Technologien für parallele Namensräume zu erweitern, einen klaren Entwicklungspfad für bestehende ONTAP-Kunden zu schaffen, die spezialisierten Metadateninnovationen von PEAK:AIO mit der ONTAP-Software von NetApp zu kombinieren, die Skalierbarkeit von Metadaten zu erhöhen, einen globalen Namensraum bereitzustellen und parallelen NFS-basierten Zugriff für massiv parallele Workloads zu ermöglichen, Billionen von Dateien und Implementierungen im Multi-Exabyte-Bereich unter Wahrung von Resilienz, Sicherheit und einfacher Handhabung zu unterstützen sowie neue Funktionen bereitzustellen, die die Bereitstellung und den Betrieb von gemeinsam genutztem Speicher für immer größere KI-Umgebungen vereinfachen. Sie umfassen außerdem unsere Geschäfts-, Wirtschafts- und Marktaussichten, unsere allgemeinen Zukunftsaussichten, die Nachfrage nach unseren KI-Lösungen und anderen Angeboten sowie unsere Fähigkeit, unseren Stakeholdern steigende Ergebnisse und einen höheren Mehrwert zu bieten. Diese und andere wichtige Faktoren werden in Berichten und Dokumenten beschrieben, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreichen. Dazu zählen insbesondere die Faktoren, die in den Abschnitten "Risk Factors" unseres zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Form 10-K und Quartalsberichts auf Form 10-Q beschrieben sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich ausschließlich auf das Datum ihrer Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Erklärung zur Produktstrategie

Diese Pressemitteilung beschreibt die Vision von NetApp für zukünftige Innovationen, einschließlich der vorgesehenen Abstimmung und Integration der Technologie von PEAK:AIO mit dem Portfolio von NetApp. Diese Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als Grundlage für Kaufentscheidungen herangezogen werden. NetApp übernimmt keine Verpflichtung, die hier beschriebenen Produkte, Services, Integrationen oder damit verbundenen Features, Materialien, Codes oder Funktionen zu entwickeln oder bereitzustellen. Dies gilt auch für Funktionen, die sich aus der Übernahme von PEAK:AIO ergeben. Die Entwicklung, Veröffentlichung und zeitliche Planung von Features oder Funktionen für Produkte und Services von NetApp, einschließlich solcher, die auf der Technologie von PEAK:AIO basieren, liegen im alleinigen Ermessen von NetApp. Die Strategie von NetApp sowie mögliche zukünftige Entwicklungen, Produkt- und Plattformausrichtungen und Funktionen, einschließlich der Pläne für die Technologie von PEAK:AIO, können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Über PEAK:AIO

PEAK:AIO ist ein in Manchester, Großbritannien, ansässiges Unternehmen für softwaredefinierte KI-Speicherlösungen. Die Plattform des Unternehmens bietet hochleistungsfähigen KI-Speicher auf branchenüblicher Hardware von einem einzelnen Server bis hin zu Kapazitäten im Exabyte-Bereich. PEAK:AIO kommt im Los Alamos National Laboratory, bei NHS AIDE, am Oxford Robotics Institute, an der Carnegie Mellon University, an der University of Liverpool, im MediForge Hub der University of Strathclyde sowie bei der Zoological Society of London zum Einsatz. Weitere Informationen unter https://peakaio.com.

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