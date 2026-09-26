Düsseldorf - Fußball-Weltmeister Christoph Kramer hat an 1.000 Tagen seines Lebens Bücher geschrieben. In den letzten Monaten seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach habe es angefangen.



"Ich habe mich an einem Abend hingesetzt und gedacht: So, jetzt fängst du an, ein Buch zu schreiben. Ich habe getippt, es chronologisch durchgeschrieben und war nach 500'…Tagen fertig", sagte der 35-Jährige der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). "Das zweite Buch war deutlich mehr schriftstellerisch geplant, ohne dass ich sagen würde, das wäre jetzt hochprofessionell verlaufen. Es hat auch 500'…Tage gedauert. Ich habe also an 1000'…Tagen in meinem Leben Romane geschrieben."



Kramer ist laut eigener Aussage süchtig nach Bücherschreiben. "Das Feedback, das ich dann auf das erste Buch bekommen habe, hat mich richtig glücklich gemacht. Jugendliche haben mir handgeschriebene Briefe geschickt. Da kamen unerwartete Gefühle bei mir auf. Während meiner ganzen Fußballkarriere habe ich nie so viele Nachrichten bekommen wie auf dieses Buch", sagte er.



"Wahrscheinlich entstand dadurch eine Art von Sucht: weiterschreiben, um es wieder zu bekommen." Kramer sei solchen Zuspruch nicht gewohnt gewesen. "Ich kannte immer nur die rauen Umgangsformen im Fußball. Das beste Kompliment, das du dort bekommst, ist 'nicht schlecht'".



Der frühere Nationalspieler, Ex-Star von Borussia Mönchengladbach und TV-Kommentator veröffentlicht am 1. Oktober seinen neuen Roman "Wolkenberührpunkt". Kramers 2025 erschienenes literarisches Debüt, "Das Leben fing im Sommer an", verkaufte sich mehr als 100.000 Mal, wurde fürs Theater adaptiert, die Verfilmung ist in Arbeit.





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