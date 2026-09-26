Mönchengladbach - Fußball-Weltmeister Christoph Kramer findet es nicht nervig, von Fans angesprochen zu werden. "Ich bin zum Glück unter der Schwelle, ab der man als superberühmt gilt. Ich bin glücklicherweise genau da, wo es nicht nervig ist", sagte Kramer der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe).
Er könne sich relativ frei bewegen und sei darüber "sehr glücklich." Anders sei es, wenn er sich mit früheren Fußballer-Kollegen treffe. "Wenn ich mit Mats Hummels unterwegs bin, ist das was anderes. Der ist ein bisschen über der Schwelle", so Kramer. Der TV-Kommentator, frühere Nationalspieler und Star von Borussia Mönchengladbach veröffentlicht am 1. Oktober seinen neuen Roman "Wolkenberührpunkt". Kramers 2025 erschienenes literarisches Debüt, "Das Leben fing im Sommer an", verkaufte sich mehr als 100.000 Mal, wurde fürs Theater adaptiert, die Verfilmung ist in Arbeit.
Er könne sich relativ frei bewegen und sei darüber "sehr glücklich." Anders sei es, wenn er sich mit früheren Fußballer-Kollegen treffe. "Wenn ich mit Mats Hummels unterwegs bin, ist das was anderes. Der ist ein bisschen über der Schwelle", so Kramer. Der TV-Kommentator, frühere Nationalspieler und Star von Borussia Mönchengladbach veröffentlicht am 1. Oktober seinen neuen Roman "Wolkenberührpunkt". Kramers 2025 erschienenes literarisches Debüt, "Das Leben fing im Sommer an", verkaufte sich mehr als 100.000 Mal, wurde fürs Theater adaptiert, die Verfilmung ist in Arbeit.
© 2026 dts Nachrichtenagentur