Frankfurt am Main - Anlässlich der bundesweiten Kundgebungen an diesem Samstag fordert die IG Metall von der schwarz-roten Koalition eine Wende in der Sozial- und Industriepolitik. "Das Drama ist, dass es an den richtigen Impulsen durch die Bundesregierung fehlt. Die Beschäftigten erwarten eine Wirtschaftspolitik für Arbeit und Aufschwung statt Kürzungen", sagte Ralf Reinstädtler, Sozialvorstand der Gewerkschaft, den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagsausgaben).
Die Menschen fühlten sich durch einen Sozialabbau bei Gesundheit, Rente, Pflege und auch bei Arbeitszeit bedroht. Das zentrale Problem sei aber die Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft. Entscheidend sei eine aktive Industrie- und Arbeitsmarktpolitik. "Wir haben Energiepreise, die definitiv nicht konkurrenzfähig sind", so der IG-Metall-Vorstand weiter. Es gelte, gegen Dumping-Importe aus China vorzugehen und für mehr Fertigung in Europa zu sorgen.
Am Samstag protestieren Gewerkschafter bundesweit unter dem Motto "Hart verdient" gegen Sozialabbau.
Die Menschen fühlten sich durch einen Sozialabbau bei Gesundheit, Rente, Pflege und auch bei Arbeitszeit bedroht. Das zentrale Problem sei aber die Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft. Entscheidend sei eine aktive Industrie- und Arbeitsmarktpolitik. "Wir haben Energiepreise, die definitiv nicht konkurrenzfähig sind", so der IG-Metall-Vorstand weiter. Es gelte, gegen Dumping-Importe aus China vorzugehen und für mehr Fertigung in Europa zu sorgen.
Am Samstag protestieren Gewerkschafter bundesweit unter dem Motto "Hart verdient" gegen Sozialabbau.
© 2026 dts Nachrichtenagentur