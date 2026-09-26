1,15 Milliarden US-Dollar bis 2033: Warum Nike, Adidas und First Graphene Kleidung zur Hightech-Plattform machen

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Ein T-Shirt soll längst nicht mehr nur leicht sein und Schweiß aufnehmen. Moderne Textilien beginnen, Wärme gezielt zu steuern, elektrische Signale zu transportieren, Körperdaten zu erfassen und mechanischen Belastungen länger standzuhalten. Für Sportartikelhersteller wird der Stoff damit zunehmend zu einem technischen Bauteil.

Eine aktuelle Marktstudie beziffert den weltweiten Markt für graphenverstärkte Textilien 2026 auf rund 402,7 Mio. US-Dollar. Bis 2033 soll er auf etwa 1,15 Mrd. US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,2% entsprechen würde. First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) positioniert PureGRAPH bereits für Sportbekleidung, Workwear und Smart Textiles. Gleichzeitig zeigen Nike und Adidas, wie stark Materialtechnologie inzwischen zum Wettbewerb um bessere Kleidung gehört.

Nike macht Luftzirkulation zum Hightech-Produkt

Nike (ISIN: US6541061031) hat mit Aero-FIT eine Technologie entwickelt, die nach Unternehmensangaben mehr als doppelt so viel Luftzirkulation wie klassische Nike-Sportbekleidung ermöglicht. Speziell angeordnete Mesh-Strukturen sollen den Luftstrom an den Körperstellen erhöhen, an denen besonders viel Wärme entsteht, während Schweiß schneller verdunsten kann.

Bemerkenswert ist, wie datengetrieben die Entwicklung geworden ist. Nike nutzte Heatmaps, Bewegungsanalysen und Rückmeldungen von hunderten Athleten, um Garn, Mesh-Strukturen und ihre Position am Körper zu optimieren. Aero-FIT wurde für die Fußballtrikots des großen Sportereignisses 2026 eingeführt und soll anschließend auf weitere Sportarten ausgeweitet werden.

Der Konzern versucht damit nicht, ein klassisches Kleidungsstück ein wenig leichter zu machen. Material, Struktur und Körperphysiologie werden gemeinsam entwickelt. Genau diese Entwicklung öffnet langfristig auch Raum für neue funktionale Zusätze.

Adidas verändert inzwischen die Struktur des Stoffes

Adidas (ISIN: DE000A1EWWW0) verfolgt mit CLIMACOOL+ einen ähnlichen Grundgedanken, aber mit einer anderen Konstruktion. Das im Juni 2026 vorgestellte Performance-Material besitzt dreidimensional geprägte Bereiche, die einen physischen Abstand zwischen Haut und Stoff erzeugen und dadurch Luftzirkulation und Schweißverdunstung fördern sollen.

Entwickelt wurde das System mithilfe physiologischer Tests und einer eigenen Klimakammer. Adidas untersuchte unter anderem Hauttemperatur, Feuchtigkeit zwischen Körper und Kleidung, Luftströmung und das Anhaften des Materials während der Bewegung. Damit verändert sich der klassische Sporttextilmarkt: Nicht nur die Faser zählt, sondern die gezielte technische Funktion jedes Bereichs eines Kleidungsstücks.

Nike und Adidas zeigen dadurch einen größeren Trend. Performance-Bekleidung wird zu einer Materialplattform, auf der Kühlung, Haltbarkeit, Sensorik oder elektrische Funktionen kombiniert werden können.

Graphen kann dem Stoff Eigenschaften geben, die Baumwolle nicht besitzt

First Graphene verfolgt genau auf dieser Materialebene einen Ansatz. PureGRAPH kann nach Unternehmensangaben entweder direkt in Fasern eingebracht oder als Beschichtung auf ein Textil aufgetragen werden. Die Beschichtungsvariante ist technisch einfacher und erlaubt es, vorhandene Stoffe nachträglich um neue Eigenschaften zu ergänzen.

Graphen soll dabei mehrere Funktionen gleichzeitig ermöglichen. First Graphene nennt höhere Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Reißen, bessere Wärmeleitung sowie elektrische Leitfähigkeit. Letztere eröffnet wiederum Anwendungen in Wearables, Sensoren und Datenübertragung. Verbesserter Wärmetransport könnte dagegen dazu beitragen, Wärme vom Körper über eine größere Fläche zu verteilen.

Entscheidend ist, dass Graphen keine komplette neue Textilfaser sein muss. Schon eine dünne Beschichtung kann vorhandene Materialien funktionalisieren und damit industrielle Produktionsketten deutlich weniger verändern als ein vollständig neuer Stoff.

Ein 200-Meter-Versuch zeigt, wie weit die Forschung inzwischen ist

Dass graphenbasierte Textilien nicht mehr auf kleine Laborproben beschränkt sein müssen, zeigte im Mai 2026 eine in Nature Communications veröffentlichte Arbeit. Forschern gelang es, gewöhnliche Stoffe über eine 200 Meter lange Rolle mit Graphenoxid beziehungsweise reduziertem Graphenoxid zu beschichten.

Das Material erreichte dabei eine elektrische Leitfähigkeit von 283,1 Siemens pro Meter und ließ sich weiterhin waschen, vernähen und als Kleidung verarbeiten. Die Forscher bezifferten die Materialkosten auf rund 0,40 US-Dollar pro Quadratmeter und demonstrierten Anwendungen von elektrischer Beheizung bis zur elektromagnetischen Abschirmung. Damit rückt eine zentrale Frage näher an die Industrie: nicht mehr nur, ob intelligente Textilien funktionieren, sondern ob sie sich über große Flächen kostengünstig herstellen lassen.

Zwischen Cooling-Shirt und Sensorjacke liegt der nächste Markt

Graphen muss dabei nicht gegen Aero-FIT oder CLIMACOOL+ antreten. Die Technologien lösen unterschiedliche Aufgaben. Nike und Adidas optimieren zunächst Konstruktion, Luftstrom und Feuchtigkeitsmanagement, während Graphen einem Stoff zusätzliche thermische, mechanische oder elektrische Eigenschaften geben kann.

Gerade diese Kombination könnte langfristig interessant werden. Ein Sportshirt könnte beispielsweise Wärme besser verteilen und gleichzeitig Sensorstrukturen enthalten. Arbeitskleidung könnte antistatische Eigenschaften mit höherer Abriebfestigkeit kombinieren. Schutzkleidung könnte elektrische Funktionen integrieren, ohne dass starre Leiterbahnen aufgenäht werden müssen.

Eine Zusammenarbeit zwischen First Graphene und Nike oder Adidas ist öffentlich nicht bekannt. Die beiden Konzerne dienen vielmehr als Maßstab dafür, wie wichtig Materialinnovation in der Textilbranche bereits geworden ist.

1,15 Milliarden US-Dollar entstehen nicht durch ein einzelnes Produkt

Die prognostizierte Marktgröße von 1,15 Mrd. US-Dollar bis 2033 verteilt sich auf Sport, Fitness, Gesundheit, Schutzkleidung und Wearable Electronics. Der Markt wird deshalb vermutlich nicht von einer einzigen "Graphenjacke" geprägt werden, sondern von vielen kleinen Anwendungen, bei denen das Material eine konkrete Funktion übernimmt.

Für First Graphene liegt die Chance genau in dieser Rolle. Das Unternehmen muss nicht selbst Sportbekleidung entwickeln oder eine Modemarke aufbauen. PureGRAPH muss für Textilproduzenten zuverlässig, einfach integrierbar und wirtschaftlich genug werden, um eine zusätzliche Funktion in Millionen Quadratmeter Stoff zu bringen.

Nike und Adidas zeigen bereits, dass Kunden für intelligente Materiallösungen gewonnen werden können, wenn sie einen sichtbaren Leistungsunterschied schaffen. Graphen muss nun zeigen, ob elektrische Leitfähigkeit, Wärmemanagement und höhere Haltbarkeit ähnlich selbstverständlich in Textilien integriert werden können wie heute Mesh-Strukturen oder Funktionsfasern.

Quellen:

https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-graphene-enhanced-textiles-market

https://about.nike.com/de/newsroom/releases/nike-prasentiert-aero-fit-eine-innovative-cooling-technologie-fur-performance-bekleidung-in-einer-zunehmend-warmeren-welt

https://news.adidas.com/innovations/adidas-launches-climacool-for-a-new-era-of-cooling-innovation-in-tennis/s/c61a05cf-88f4-4f0b-a21e-b298afa6a9b6

https://firstgraphene.net/applications/textiles/

https://www.nature.com/articles/s41467-026-73319-2

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