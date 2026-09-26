Die Evonik-Aktie schoss am gestrigen Freitag um über +8% in die Höhe auf den höchsten Stand seit Mai 2025. Welche Nachricht steckte hinter dem Kurssprung des Chemiekonzerns und wie sollten Anleger darauf reagieren? BASF bekundet Übernahmeinteresse Es ist ein Paukenschlag, der die gesamte deutsche Chemieindustrie massiv verändern würde. Bereits seit einigen Tagen halten sich hartnäckige Gerüchte um eine mögliche Übernahme von Evonik durch den Chemieriesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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