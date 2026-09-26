Zug - Im Zuge der Fusion mit der eigenen auf den Britischen Jungferninseln beheimateten Tochter Wisekey International Corp. wird Wisekey seinen Namen ändern. Wie das Unternehmen am Freitagnachmittag mitteilte, wurde Wisekey International Corp. bereits am 16. September in WISeQey Corp., oder kurz WISeQey, umbenannt. Nach der Fusion werde WISeQey das «überlebende» Unternehmen aus der Fusion sein. «WISeQey wird infolge der Verschmelzung die fortbestehende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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