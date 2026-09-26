Novo Nordisk sichert sich für bis zu 1,165 Milliarden € den Zugriff auf die PharmaShell-Technologie des schwedischen Biotech-Unternehmens Nanexa. Damit könnten Medikamente gegen Adipositas und Diabetes künftig möglicherweise nur noch monatlich oder sogar vierteljährlich gespritzt werden. Die Nanexa-Aktie hat sich infolge der Meldung zeitweise mehr als verdoppelt, während die Novo-Nordisk-Aktie kaum reagiert. Für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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