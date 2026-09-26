Berlin - Die SPD-Frauen dringen angesichts bevorstehender Koalitionsgespräche über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erneut auf eine Frau im höchsten Staatsamt.
"Aus meiner Sicht ist es längst überfällig, dass eine Frau dieses höchste Staatsamt übernimmt", sagte ihre Vorsitzende Carmen Wegge der "Rheinischen Post". In Deutschland gebe es viele starke, engagierte und qualifizierte Frauen, die dafür infrage kämen. Eine von ihnen sollte die nächste Bundespräsidentin werden. Sie wünsche sich eine Frau als Bundespräsidentin, sagte Wegge. Der Arbeitsgemeinschaft der Frauen gehören alle weiblichen SPD-Mitglieder an.
Auch SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese sprach sich für eine Kandidatin aus. "Die Landtagswahlen sind vorüber, jetzt wird es Zeit, in der Kandidatinnensuche für das Amt der Bundespräsidentin auf die Zielgerade zu kommen", sagte er der "Rheinischen Post". Es sollte eine Frau werden. Die Koalition will in diesem Herbst über Steinmeiers Nachfolge entscheiden.
"Aus meiner Sicht ist es längst überfällig, dass eine Frau dieses höchste Staatsamt übernimmt", sagte ihre Vorsitzende Carmen Wegge der "Rheinischen Post". In Deutschland gebe es viele starke, engagierte und qualifizierte Frauen, die dafür infrage kämen. Eine von ihnen sollte die nächste Bundespräsidentin werden. Sie wünsche sich eine Frau als Bundespräsidentin, sagte Wegge. Der Arbeitsgemeinschaft der Frauen gehören alle weiblichen SPD-Mitglieder an.
Auch SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese sprach sich für eine Kandidatin aus. "Die Landtagswahlen sind vorüber, jetzt wird es Zeit, in der Kandidatinnensuche für das Amt der Bundespräsidentin auf die Zielgerade zu kommen", sagte er der "Rheinischen Post". Es sollte eine Frau werden. Die Koalition will in diesem Herbst über Steinmeiers Nachfolge entscheiden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur