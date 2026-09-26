Der DAX überraschte im gestrigen Freitagshandel mit einem beeindruckenden Schlusssprint. Im späten Handel kam noch einmal Kaufstimmung auf. Der deutsche Leitindex überwand die wichtige Marke von 25.500 Punkten. Nach einer recht anspruchsvollen Handelswoche stimmt der robuste Wochenschluss für die nächsten Handelstage optimistisch.Das Handelsgeschehen in den letzten Tagen wurde maßgeblich vom volatilen Auf und Ab der Ölpreise beeinflusst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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