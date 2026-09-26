Berlin - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann rechnet mit einer baldigen Entscheidung über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Es gebe die Vereinbarung, nach den Landtagswahlen im Herbst darüber zu sprechen, sagte sie der "Rheinischen Post". Dazu werde es bald auch kommen.
Persönlich würde sie sich freuen, wenn es eine Frau würde, sagte Hoppermann. Das sei jedoch nicht das primäre Kriterium für das höchste Staatsamt. Das wäre unangemessen. Mit Blick auf die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als mögliche Kandidatin sagte Hoppermann, man habe mehrere großartige Frauen, auch in der CDU.
SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese fordert eine rasche Entscheidung. Die Landtagswahlen seien vorüber, jetzt werde es Zeit, in der Kandidatensuche für das Amt der Bundespräsidentin auf die Zielgerade zu kommen, sagte er der "Rheinischen Post". Wiese fügte hinzu, es sollte eine Frau werden.
Persönlich würde sie sich freuen, wenn es eine Frau würde, sagte Hoppermann. Das sei jedoch nicht das primäre Kriterium für das höchste Staatsamt. Das wäre unangemessen. Mit Blick auf die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als mögliche Kandidatin sagte Hoppermann, man habe mehrere großartige Frauen, auch in der CDU.
SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese fordert eine rasche Entscheidung. Die Landtagswahlen seien vorüber, jetzt werde es Zeit, in der Kandidatensuche für das Amt der Bundespräsidentin auf die Zielgerade zu kommen, sagte er der "Rheinischen Post". Wiese fügte hinzu, es sollte eine Frau werden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur