München - Nach der Entscheidung für München als deutsche Bewerberstadt könnte ein Zuschlag für die Olympischen Spiele nach Ansicht der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja Karliczek (CDU), einen Schub in ganz Deutschland auslösen.



Karliczek sagte der "Rheinischen Post": "Gerade unter tourismuspolitischen Aspekten würde Olympia nicht nur der Stadt München und der angrenzenden Region einen neuen Boom geben, sondern unserem ganzen Land." Seit den Spielen von Paris sei klar, welche Strahlkraft und nachhaltigen Effekte Großveranstaltungen für die gesamte Tourismuswirtschaft hätten. Das reiche von Hotelbuchungen und Gastronomie bis hin zum Imagegewinn für das Reiseland Deutschland auf der ganzen Welt.



Karliczek weiter: Jetzt müsse es gelingen, die Begeisterung für die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele, die bei allen drei Bewerben erlebt und gesehen worden sei, zu nutzen.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gratulierte derweil München und Bayern "herzlich". Der unterlegenen Region Köln-Rhein-Ruhr und dem Land Nordrhein-Westfalen sowie Hamburg und Berlin, die ihre Bewerbungen zurückgezogen hatten, dankte er "ausdrücklich für die eingereichten Bewerbungen und ihren Einsatz, Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland wieder zu ermöglichen". Nun fiebere man "zusammen mit unserem Olympia-Kandidaten auf dieses Großereignis hin", so Merz. "Wir gehen mutig voran: Deutschland kann Olympia. Wir packen jetzt gemeinsam die internationale Bewerbung an."





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