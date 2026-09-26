Andreessen Horowitz sucht Abiturienten und Studienabbrecher für eine Akademie mit Millionen-Budget. Wer mitmachen kann, was es bringt und warum halb Silicon Valley schon mitzieht. Die Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz hat am Dienstag ein neues, kostenloses Programm für frischgebackene Abiturientinnen und Abiturienten sowie Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher vorgestellt. Die sogenannte Horowitz Andreessen Academy bietet Unterkunft, Rechenressourcen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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