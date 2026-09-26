New York - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich in New York zu direkten Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow getroffen.
Das Treffen fand am Rande der aktuellen Sitzung der UN-Generalversammlung statt und kam laut der Sprecherin des russischen Ministeriums auf Initiative Deutschlands zustande. In der UN-Generaldebatte soll Wadephul noch am Samstag reden.
Vor dem Treffen mit Lawrow zeigte sich der CDU-Politiker allerdings gegenüber der Öffentlichkeit schweigsam. Auf Videos russischer Staatsmedien ist lediglich die Begrüßung der beiden Außenminister zu sehen, auf Statements gegenüber der Presse wurde offenbar verzichtet.
Auch über die Inhalte der Gespräche zwischen Lawrow und Wadephul war zunächst nichts bekannt. Dabei dürfte jedoch der Ukraine-Krieg im Fokus stehen. Das letzte Treffen eines deutschen Außenministers mit seinem russischen Amtskollegen hatte es vor über vier Jahren im Januar 2022 gegeben.
Das Treffen fand am Rande der aktuellen Sitzung der UN-Generalversammlung statt und kam laut der Sprecherin des russischen Ministeriums auf Initiative Deutschlands zustande. In der UN-Generaldebatte soll Wadephul noch am Samstag reden.
Vor dem Treffen mit Lawrow zeigte sich der CDU-Politiker allerdings gegenüber der Öffentlichkeit schweigsam. Auf Videos russischer Staatsmedien ist lediglich die Begrüßung der beiden Außenminister zu sehen, auf Statements gegenüber der Presse wurde offenbar verzichtet.
Auch über die Inhalte der Gespräche zwischen Lawrow und Wadephul war zunächst nichts bekannt. Dabei dürfte jedoch der Ukraine-Krieg im Fokus stehen. Das letzte Treffen eines deutschen Außenministers mit seinem russischen Amtskollegen hatte es vor über vier Jahren im Januar 2022 gegeben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur