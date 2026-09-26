Bei 2G ENERGY sorgt der neue 275-MW-Auftrag von ENERGY VAULT für Diskussionen. Kritisiert wird vor allem die bislang nicht erkennbare finanzielle Absicherung. ENERGY VAULT hat für die 2G-Tranche weder einen festen Hyperscaler-Endkunden noch eine eigene Projektfinanzierung genannt. Bekannt sind bislang 17 Mio. $ Reservierungsgebühren, also nur rund 5 % des geschätzten Auftragswertes. Parallel wurden weitere 275 MW bei ROLLS-ROYCE MTU bestellt, dort inklusive bestätigter Finanzierung. Dazu kommt:
ENERGY VAULT ist gemessen an 2G-Auftrag und Projektvolumen ein eher kleiner und finanziell dünn gepolsterter Kunde. Zum 30. Juni 2026 standen rd. 93 Mio. $ liquide Mittel, aber 245 Mio. $ Finanzverbindlichkeiten und nur 6,9 Mio. $ Eigenkapital in der Bilanz.
Am 29.09. bringt 2G Halbjahreszahlen, in denen die Auftragsgewinne der letzten Monate noch nicht sichtbar sein werden. Am 1. Oktober ist Kapitalmarkttag. Hier muss der CEO nun die Qualität des Auftragsbestandes belegen. Die Aktie ist zunächst wieder eingefangen. Der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal war ein Fehlsignal. Einen Test der 50 EUR-Marke schließe ich nicht aus. Dennoch zunächst weiter haltenswert.
ENERGY VAULT ist gemessen an 2G-Auftrag und Projektvolumen ein eher kleiner und finanziell dünn gepolsterter Kunde. Zum 30. Juni 2026 standen rd. 93 Mio. $ liquide Mittel, aber 245 Mio. $ Finanzverbindlichkeiten und nur 6,9 Mio. $ Eigenkapital in der Bilanz.
Am 29.09. bringt 2G Halbjahreszahlen, in denen die Auftragsgewinne der letzten Monate noch nicht sichtbar sein werden. Am 1. Oktober ist Kapitalmarkttag. Hier muss der CEO nun die Qualität des Auftragsbestandes belegen. Die Aktie ist zunächst wieder eingefangen. Der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal war ein Fehlsignal. Einen Test der 50 EUR-Marke schließe ich nicht aus. Dennoch zunächst weiter haltenswert.
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