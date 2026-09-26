New York - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat Russland dazu aufgerufen, den Krieg in der Ukraine zu beenden und an den Verhandlungstisch zu kommen. "Ich rufe jeden Mitgliedstaat dazu auf, sich uns anzuschließen, um Russland davon zu überzeugen, dass die Zukunft am Verhandlungstisch gestaltet wird und nicht auf Leichen in Städten und Dörfern. Der Tag, an dem die Verhandlungen endlich beginnen, wird ein guter Tag für die Vereinten Nationen sein", sagte Wadephul am Samstag bei der UN-Generaldebatte in New York.



Russlands Krieg richte sich gegen das Leben von Millionen unschuldiger Menschen, gegen die Existenz des ukrainischen Staates und der ukrainischen Kultur sowie gegen die europäische Friedensordnung. "Er gefährdet lebenswichtige Hilfslieferungen für Millionen von Menschen, insbesondere in Afrika, Asien und im Nahen Osten", so der Außenminister weiter. Der Krieg zeuge von Verachtung für die UN-Charta und "für die gemeinsame Ordnung, auf der wir stehen. Deshalb werden wir Russland weiterhin nachdrücklich auffordern, endlich an den Verhandlungstisch zu kommen", sagte Wadephul.



Deutschland setze sich für Frieden und Sicherheit ein. Man müsse seine Kräfte bündeln, um Konflikte zu beenden. "Heute ist Deutschland der größte Unterstützer der Ukraine und ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression. Diese Aggression wurde hier in der Generalversammlung von einer überwältigenden Mehrheit konsequent verurteilt", so der Außenminister.





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