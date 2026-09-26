Granada - Der Musiker Bruno Kramm, bekannt als Keyboarder und Sänger der Industrial-Band "Das Ich", ist nach einem Auftritt im spanischen Granada überraschend im Alter von 58 Jahren gestorben. Wie verschiedene Medien berichten, brach er in der Garderobe zusammen.
Ein Augenzeuge alarmierte die andalusischen Rettungskräfte, weil der Musiker nicht mehr ansprechbar war. Sanitäter und Polizeibeamte trafen kurz darauf am Veranstaltungsort ein, konnten jedoch nur noch den Tod von Kramm feststellen. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.
Die Band "Das Ich" wurde 1989 von Bruno Kramm und Stefan Ackermann gegründet und erlangte über mehrere Jahrzehnte hinweg einen festen Platz in der europäischen Musikszene. Ihr Stil verband Post-Punk, Dark Wave und Gothic-Industrial mit philosophischen deutschen Texten und aufwendig inszenierten Bühnenshows.
Ein Augenzeuge alarmierte die andalusischen Rettungskräfte, weil der Musiker nicht mehr ansprechbar war. Sanitäter und Polizeibeamte trafen kurz darauf am Veranstaltungsort ein, konnten jedoch nur noch den Tod von Kramm feststellen. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.
Die Band "Das Ich" wurde 1989 von Bruno Kramm und Stefan Ackermann gegründet und erlangte über mehrere Jahrzehnte hinweg einen festen Platz in der europäischen Musikszene. Ihr Stil verband Post-Punk, Dark Wave und Gothic-Industrial mit philosophischen deutschen Texten und aufwendig inszenierten Bühnenshows.
© 2026 dts Nachrichtenagentur