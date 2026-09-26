New York - Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat über 700 Millionen Euro an Unterstützung für die weltweite Krisenhilfe angekündigt. "Konflikte, extreme Wetterereignisse und steigende Lebenshaltungskosten beeinträchtigen das Leben vieler Menschen weltweit. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir die Welt zu einem besseren Ort machen", sagte von der Leyen am Samstagabend zum Abschluss der 81. UN-Generalversammlung in New York.
Mit dem Maßnahmenpaket werde man "vertriebene Gemeinschaften in ganz Afrika unterstützen, ebenso wie die Gemeinschaften, die sie aufnehmen", so die EU-Kommissionspräsidentin weiter. Zudem stocke man die Nothilfe "für die von den Kriegen im Nahen Osten und in der Ukraine Betroffenen auf. Meine Botschaft ist einfach: Europa steht euch zur Seite", so von der Leyen. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Kampagne "2026" der Nichtregierungsorganisation Global Citizen.
Mit dem Maßnahmenpaket werde man "vertriebene Gemeinschaften in ganz Afrika unterstützen, ebenso wie die Gemeinschaften, die sie aufnehmen", so die EU-Kommissionspräsidentin weiter. Zudem stocke man die Nothilfe "für die von den Kriegen im Nahen Osten und in der Ukraine Betroffenen auf. Meine Botschaft ist einfach: Europa steht euch zur Seite", so von der Leyen. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Kampagne "2026" der Nichtregierungsorganisation Global Citizen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur