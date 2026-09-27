Berlin - Nach den Landtagswahlen verliert die Union auch bundesweit an Zustimmung bei den Bürgern. Im aktuellen "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, sinken CDU/CSU um einen Prozentpunkt und kommen nur noch auf 19 Prozent. Damit erreicht die Union den niedrigsten in dieser Legislaturperiode gemessenen Wert. Der Abstand zur AfD, die weiter 29 Prozent erreicht, beträgt nun zehn Prozentpunkte.



SPD und Grüne können jeweils einen Prozentpunkt zulegen. Die SPD kommt damit auf 14 Prozent, die Grünen auf 15 Prozent. Die Linke verliert einen Prozentpunkt und erreicht 10 Prozent. Zusammen kommen SPD, Grüne und Linke damit auf 39 Prozent - der höchste Wert für dieses Dreierbündnis in der laufenden Legislaturperiode.



Die FDP verliert einen Prozentpunkt und würde mit 4 Prozent den Einzug ins Parlament verpassen, ebenso wie das BSW, das bei 3 Prozent verharrt. Auf die sonstigen Parteien entfallen 6 Prozent (+1). Damit kommen alle Parteien, die derzeit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würden, auf insgesamt 13 Prozent der Stimmen. Dadurch wäre eine parlamentarische Mehrheit rechnerisch bereits mit 44 Prozent der Stimmen möglich.



Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" im Zeitraum vom 21. bis zum 25. September insgesamt 1.203 Personen.





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