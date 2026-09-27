Kanadas Billionen-Investitionsziel: Warum ein Graphitprojekt aus Québec im Deal Book des Investment Summit steht

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Kanada will in den kommenden fünf Jahren Investitionen von insgesamt einer Billion kanadischer Dollar mobilisieren. Kritische Mineralien gehören zu den Bereichen, in denen das Land dafür Kapital gewinnen möchte. Beim Canada Investment Summit Mitte September trafen internationale Investoren auf kanadische Unternehmen und Regierungsvertreter. Unter den Projekten im begleitenden Investment Deal Book: eine Graphitmine, die bislang noch nicht gebaut ist.

Die Aufnahme von Lac Knife in das Deal Book ist für Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) eine Gelegenheit, das Projekt potenziellen Kapitalgebern vorzustellen. Sie ist weder eine Finanzierungszusage noch eine staatliche Entscheidung zum Bau der Mine. Gerade diese Unterscheidung macht den Vorgang für Anleger interessant: Kanada sucht Investitionen für kritische Rohstoffe, während Entwickler wie Focus zeigen müssen, dass ihre Projekte finanzierbar und genehmigungsfähig sind.

Der Engpass liegt zwischen Lagerstätte und Lieferkette

Graphit wird für Batterien und Energiespeicher benötigt und kann in hochreiner Form auch für anspruchsvolle Industrieanwendungen eingesetzt werden. Kanada und seine Partner wollen ihre Bezugsquellen breiter aufstellen und Verarbeitungskapazitäten außerhalb Chinas entwickeln. Doch eine Lagerstätte allein schafft noch keine verlässliche Lieferkette. Zwischen geologischer Ressource und verkaufsfähigem Material liegen Genehmigungen, Infrastruktur, technische Verarbeitung und erhebliche Investitionen.

Wie konkret diese Suche nach neuen Bezugsquellen geworden ist, zeigte bereits die im Oktober 2025 angekündigte Zusammenarbeit Kanadas mit Partnerländern bei Projekten für kritische Mineralien. Japan gehört zu den beteiligten Staaten und sucht ebenfalls Zugang zu Graphit außerhalb Chinas. Für Focus besteht daraus bislang keine belegte Geschäftsbeziehung zu Japan. Der Zusammenhang liegt in der strategischen Nachfrage nach kanadischen Projekten und Verarbeitungskapazitäten.

Was Lac Knife Investoren vorlegen kann

Lac Knife liegt nahe Fermont in Québec und gehört Focus vollständig. Anders als ein Projekt in einer frühen Explorationsphase verfügt es über eine Machbarkeitsstudie. Deren Aktualisierung von 2023 weist 9,31 Millionen Tonnen wahrscheinliche Mineralreserven mit einem Gehalt von 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff aus. Das untersuchte Szenario sieht eine Betriebsdauer von 27 Jahren und eine jährliche Produktion von rund 50.000 Tonnen Graphitkonzentrat vor.

Die wirtschaftlichen Kennzahlen erklären, warum Lac Knife im Deal Book Aufmerksamkeit erhalten könnte. Die Studie schätzt die Einnahmen über die gesamte Projektlaufzeit auf 2,76 Milliarden C$. Der Kapitalbedarf vor Produktionsbeginn wird mit rund 236,9 Millionen C$ angegeben. Nach Steuern errechnet die Studie einen Kapitalwert von 284,8 Millionen C$ bei acht Prozent Abzinsung und eine interne Rendite von 22,6 Prozent.

Das sind Prognosen aus einem Projektmodell, keine erzielten Umsätze oder gesicherten Renditen. Preise, Kosten, Zeitplan und Finanzierung können sich bis zu einer Investitionsentscheidung ändern. Der hohe Erzgehalt ist ein möglicher Vorteil: Laut Studie müssten jährlich etwa 365.000 Tonnen Erz verarbeitet werden, um die geplante Konzentratmenge zu erreichen. Ob sich diese Planung im späteren Betrieb bestätigt, bleibt offen.

Staatliche Förderung hilft - die große Finanzierung steht noch aus

Focus kann bereits auf zugesagte Fördermöglichkeiten verweisen. Für die Planung von Straßen- und Stromanschlüssen bei Lac Knife wurden bis zu 1,38 Millionen C$ aus dem kanadischen First and Last Mile Fund angekündigt. Hinzu kommen bis zu 14,1 Millionen C$ staatliche Unterstützung für die Entwicklung und Demonstration einer kanadischen Technologie zur Graphitreinigung. Diese zweite Förderung betrifft die breitere Verarbeitungsstrategie des Unternehmens und ist keine direkte Finanzierung des Minenbaus.

Auch eine mögliche kanadische Steuergutschrift für Investitionen in saubere Fertigung verdient Aufmerksamkeit. Die Machbarkeitsstudie von 2023 berücksichtigt sie noch nicht. Focus rechnet vor, dass bei vollständiger Förderfähigkeit des geschätzten Anfangskapitals rechnerisch rund 71,1 Millionen C$ zurückfließen könnten. Das ist ausdrücklich ein Beispiel: Welche Ausgaben tatsächlich anspruchsberechtigt wären und wann ein Vorteil entstehen könnte, ist noch zu klären. Anleger sollten die Zahl deshalb nicht einfach vom ausgewiesenen Kapitalbedarf abziehen.

Bis Lac Knife gebaut werden kann, muss Focus unter anderem Umwelt- und Genehmigungsarbeiten, Infrastrukturplanung, die Einbindung der indigenen Gemeinschaft ITUM sowie Gespräche über Finanzierung und mögliche Abnahmen voranbringen. Der Investment Summit bietet dafür Kontakte. Ob daraus verbindliche Vereinbarungen werden, lässt sich aus der Teilnahme und dem Deal-Book-Eintrag nicht ableiten.

Fazit

Kanadas Investitionsoffensive trifft auf ein klares Problem: Verbündete Staaten suchen Graphit und Verarbeitungskapazitäten außerhalb der bislang stark konzentrierten Lieferketten. Lac Knife passt als kanadisches Projekt mit ausgewiesenen Reserven und einer Machbarkeitsstudie in diese Diskussion. Seine Aufnahme in das Deal Book des Canada Investment Summit erhöht die Sichtbarkeit bei potenziellen Investoren, bestätigt aber weder eine Finanzierung noch einen künftigen Abnehmer.

Für Focus Graphite zählt jetzt, ob das Unternehmen die nächsten Entwicklungsschritte in belastbare Zusagen übersetzen kann. Anleger sollten besonders auf Fortschritte bei Genehmigungen, Straßen- und Stromanschlüssen, Kundenqualifikation und Finanzierung achten. Auch die tatsächliche Anwendbarkeit der möglichen Steuergutschrift ist offen. Die staatliche Förderung für Infrastrukturplanung und Verarbeitung unterstützt einzelne Schritte, deckt den Kapitalbedarf für eine Mine jedoch nicht ab.

Lac Knife hat damit eine konkretere wirtschaftliche Grundlage als viele frühe Rohstoffprojekte. Der entscheidende Nachweis steht noch bevor: aus einer attraktiven Studie ein finanziertes und genehmigtes Graphitprojekt zu machen.

Quelle:

https://focusgraphite.com/

https://thelogic.co/news/canada-bets-graphite-critical-minerals-defence/

https://www.theglobeandmail.com/politics/article-japan-trade-energy-critical-minerals-lng-oil-carney-asia-russia/

https://www.theenergymix.com/250-elite-investors-167-pitches-some-clean-economy-projects-make-the-cut-as-canada-investment-summit-convenes-in-toronto/

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