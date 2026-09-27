Buchloe - Bei einem schweren Busunglück auf der Autobahn 96 bei Buchloe in Oberbayern sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben wurden weitere Personen verletzt.
Wie das Nachrichtenportal T-Online berichtet, soll es sich bei dem verunglückten Fahrzeug um einen Reisebus eines Unternehmens handeln. Der Bus, in dem sich eine Reisegruppe aus den Philippinen befunden haben soll, sei ohne Einwirkung eines weiteren Fahrzeugs von der Fahrbahn abgekommen und in eine Mulde neben der Autobahn gestürzt, hieß es weiter. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich demnach etwa 40 bis 50 Personen an Bord.
Nach ersten Informationen gab es etwa 25 Leichtverletzte, während zwei Personen am Unfallort verstarben. Ein weiterer Mensch schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn in Richtung München wurde gesperrt, und Rettungsfahrzeuge waren zwischen den Anschlussstellen Buchloe-Ost und Landsberg am Lech-West im Einsatz. Die Sperrung solle bis 11 Uhr andauern.
Wie das Nachrichtenportal T-Online berichtet, soll es sich bei dem verunglückten Fahrzeug um einen Reisebus eines Unternehmens handeln. Der Bus, in dem sich eine Reisegruppe aus den Philippinen befunden haben soll, sei ohne Einwirkung eines weiteren Fahrzeugs von der Fahrbahn abgekommen und in eine Mulde neben der Autobahn gestürzt, hieß es weiter. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich demnach etwa 40 bis 50 Personen an Bord.
Nach ersten Informationen gab es etwa 25 Leichtverletzte, während zwei Personen am Unfallort verstarben. Ein weiterer Mensch schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn in Richtung München wurde gesperrt, und Rettungsfahrzeuge waren zwischen den Anschlussstellen Buchloe-Ost und Landsberg am Lech-West im Einsatz. Die Sperrung solle bis 11 Uhr andauern.
© 2026 dts Nachrichtenagentur