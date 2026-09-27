Wolfram-Story vor Zündung: Blue Moon Metals: 150 Mio. US-Dollar, Produktionsfantasie und enormes Neubewertungspotenzial

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Strategische Metalle, mehrere Projekte und der mögliche Sprung Richtung Produktion: Wenn Blue Moon Metals jetzt liefert, könnte aus der heutigen Unterbewertung eine explosive Börsenstory werden.

Liebe Leserinnen und Leser,

eine historische Wolframmine in Nevada soll wieder zu einem Teil der amerikanischen Rohstoffversorgung werden. Der Schlüssel dafür liegt nicht allein im Bergwerk: Bei Springer gehören eine Aufbereitungsanlage und eine Anlage zur Weiterverarbeitung von Wolframkonzentrat zum Standort. Genau diese Verbindung macht die geplante Zusammenarbeit von Blue Moon Metals (ISIN: CA09570Q5095 | WKN: A413T9), der Elmet Group und EQ Resources interessant.

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- Im Auftrag von Blue Moon Metals (WKN: A413T9)) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Die drei Parteien haben eine verbindliche Absichtserklärung über ein Transaktionspaket unterzeichnet. Vorgesehen sind Investitionen von insgesamt rund 150 Millionen US-Dollar durch die Elmet Group. Doch was fließt wohin, wann könnte Springer produzieren und welche Fragen bleiben offen?

150 Millionen US-Dollar stehen im Raum - und damit könnte sich für das Springer-Projekt plötzlich ein völlig neues Kapitel öffnen. Sollte das geplante Transaktionspaket wie vorgesehen umgesetzt werden, könnte aus einem bislang vielversprechenden Entwicklungsprojekt deutlich schneller ein potenzieller Produzent werden. Doch wie belastbar ist der Zeitplan wirklich? Wann könnte erstmals produziert werden? Und welche offenen Punkte könnten den Weg noch bremsen? Commodity TV analysiert im folgenden Video die entscheidenden Details des Deals - und zeigt, warum Anleger bei dieser Entwicklung jetzt ganz genau hinschauen sollten.

Die wichtigsten Punkte

Elmet plant Investitionen von rund 150 Millionen US-Dollar für Springer und das APT-Gemeinschaftsunternehmen.

Blue Moon soll die Mine und Aufbereitung behalten, während die APT-Anlage gemeinschaftlich betrieben werden soll.

Konzentrat ist für Ende 2027 geplant, der APT-Wiederanlauf erst für die zweite Hälfte 2028.

Die zusätzlichen 25 Millionen US-Dollar sind für mögliche Anforderungen beim APT-Neustart vorgesehen.

Was ist das Springer-Projekt?

Springer liegt bei Imlay im US-Bundesstaat Nevada und zählte historisch zu den größeren Wolframminen der Vereinigten Staaten. Zum Komplex gehören Tagebau- und Untertagebereiche sowie eine Aufbereitungsanlage mit einer angegebenen Kapazität von 1.200 Tonnen Erz pro Tag.

Hinzu kommt eine Anlage für Ammoniumparawolframat, kurz APT, mit einer angegebenen Kapazität von bis zu 4.000 Tonnen pro Jahr. Der Unterschied ist wichtig: Die Mine liefert nicht unmittelbar APT. Zunächst muss Wolframerz gewonnen und zu Konzentrat aufbereitet werden. Die APT-Anlage ist ein weiterer Verarbeitungsschritt.

Damit eröffnet sich für Springer eine größere Perspektive als die reine Wiederaufnahme des Bergbaus. Ob daraus tatsächlich eine verlässliche Lieferkette entsteht, hängt allerdings davon ab, dass Mine, Aufbereitung und APT-Anlage jeweils erfolgreich wieder in Betrieb gehen.

Springer liegt in Nevada, wo Blue Moon Metals den historischen Wolframkomplex wieder in Betrieb nehmen will.

Wie funktioniert die Vereinbarung mit Elmet und EQ Resources?

Der geplante Deal verteilt Eigentum, Finanzierung und Materialströme auf mehrere Bausteine. Blue Moon soll Eigentümerin der Mine und der Aufbereitungsanlage bleiben. Für die APT-Anlage ist dagegen ein Gemeinschaftsunternehmen der beteiligten Parteien vorgesehen, das die Anlage besitzen und betreiben soll.

Weitere Bestandteile der Vereinbarung sind:

Eine Beteiligung an Blue Moon Metals: Die Elmet Group soll Eigenkapital in das Unternehmen investieren.

Die Elmet Group soll Eigenkapital in das Unternehmen investieren. Vertretung in den Gremien: Vertreter der Elmet Group sollen in die Verwaltungsräte von Blue Moon und des Gemeinschaftsunternehmens einziehen.

Vertreter der Elmet Group sollen in die Verwaltungsräte von Blue Moon und des Gemeinschaftsunternehmens einziehen. Belieferung der APT-Anlage: Sie soll Wolframkonzentrat von Blue Moon und EQ Resources zu Marktpreisen ankaufen.

Sie soll Wolframkonzentrat von Blue Moon und EQ Resources zu Marktpreisen ankaufen. Eine Vorauszahlungsfazilität: Elmet soll Blue Moon eine wolframbezogene Vorauszahlung bereitstellen, die über Gutschriften auf spätere Konzentratverkäufe aus Springer zurückgeführt wird.

Elmet soll Blue Moon eine wolframbezogene Vorauszahlung bereitstellen, die über Gutschriften auf spätere Konzentratverkäufe aus Springer zurückgeführt wird. Gemeinsame Nutzung des Standorts: Eine weitere Vereinbarung soll den Zugang zu Flächen, Gebäuden, Versorgungseinrichtungen, Wasser und Dienstleistungen regeln.

Gerade die Trennung zwischen Mine und APT-Anlage ist entscheidend. Wer die angekündigten 150 Millionen US-Dollar bewertet, sollte deshalb nicht annehmen, dass der gesamte Betrag direkt in Blue Moon Metals fließt: Die Investitionen sollen sich auf Blue Moons Aktivitäten am Springer-Standort und das Gemeinschaftsunternehmen verteilen. Eine genaue Aufschlüsselung dieser Beträge wird in den hier beschriebenen Eckpunkten nicht genannt.

Das Finanzierungskonzept verbindet Blue Moon, Elmet und EQ Resources mit dem geplanten Neustart der APT-Anlage.

150 Millionen US-Dollar plus 25 Millionen Reserve: Was ist der Unterschied?

Die rund 150 Millionen US-Dollar bezeichnen das vorgesehene Gesamtinvestment der Elmet Group im Rahmen des Transaktionspakets. Daneben haben Elmet und EQ Resources weitere 25 Millionen US-Dollar für mögliche Bereitschaftsanforderungen beim Wiederanlauf der APT-Anlage vorgesehen.

Diese Reserve sollte nicht mit einer bereits fest verplanten zusätzlichen Investition gleichgesetzt werden. Ebenso wenig sind die 150 Millionen US-Dollar einfach zur Unterstützung durch das US-Verteidigungsministerium hinzuzuzählen: Nach den vorliegenden Angaben hat das Ministerium eine Investition von 450 Millionen US-Dollar in die Elmet Group angekündigt, von der 150 Millionen US-Dollar für die beschriebenen Transaktionen vorgesehen sind.

Der Deal steht im Zusammenhang mit der Elmet Landmark Initiative, die die US-amerikanische Wolframversorgung stärken soll. Das Verteidigungsministerium hat die Transaktionen unterstützt und nach den Angaben zum Projekt eine Prüfung des Springer-Standorts nach dem National Environmental Policy Act, kurz NEPA, abgeschlossen.

Wann soll Springer wieder Wolfram produzieren?

Blue Moon hatte als Ziel genannt, Mine und Aufbereitung im vierten Quartal 2027 wieder in Produktion zu bringen. Für die APT-Anlage ist der Wiederanlauf erst in der zweiten Jahreshälfte 2028 vorgesehen.

Das sind zwei verschiedene Meilensteine. Ein erfolgreicher Start der Konzentratproduktion würde noch nicht bedeuten, dass am Standort bereits APT hergestellt wird. Für diese spätere Phase müssen auch die technischen und organisatorischen Voraussetzungen des Gemeinschaftsunternehmens erfüllt sein.

Für Bauarbeiten und die Sanierung der Mine lag nach den Projektangaben eine Genehmigung vor. Zudem hatte der Bundesstaat Nevada am 20. August 2026 die maßgeblichen Anforderungen an die Sicherheitsleistung für den Beginn dieser Arbeiten bestätigt. Das ist ein Schritt auf dem Weg zum Neustart, aber kein Nachweis dafür, dass die geplanten Produktionsdaten erreicht werden.

Der Zeitplan trennt den geplanten Neustart von Mine und Aufbereitung vom späteren Wiederanlauf der APT-Anlage.

Warum ist die US-Wolframversorgung für den Deal so wichtig?

Der strategische Gedanke ist klar: Springer soll nicht nur Konzentrat liefern, sondern Teil einer Verarbeitungskette in den USA werden. Als mögliche Abnehmerbereiche werden Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie weitere Industrien wie Halbleiterfertigung, Energie, Gesundheitswesen und Produktion genannt.

Hier liegt zugleich der spannende Punkt für Blue Moon Metals. Das Unternehmen hat außerdem die Übernahme von 33 Wolfram- und Antimonprojekten im Westen der USA sowie der Apex-Mine für Germanium und Gallium in Utah angekündigt. Diese Vorhaben verbreitern die Rohstoffbasis, stehen aber nicht für sich genommen für zusätzliche laufende Produktion. Ihre Bedeutung hängt von ihrer weiteren Entwicklung ab.

Quelle: eigene Erstellung des Autors mit Hilfe von KI

Worauf sollten Anleger beim Springer-Deal achten?

Die Aussicht auf einen Neustart ist bemerkenswert. Eine historische Mine, vorhandene Anlagen, industrielle Partner und ein Finanzierungskonzept treffen hier aufeinander. Zwischen einem vereinbarten Transaktionspaket und einem dauerhaft arbeitenden Betrieb liegt dennoch viel praktische Arbeit.

Für eine nüchterne Bewertung sind vor allem vier Fragen entscheidend:

Abschluss der Transaktionen: Werden die vorgesehenen Beteiligungen, Verträge und Strukturen wie geplant umgesetzt?

Werden die vorgesehenen Beteiligungen, Verträge und Strukturen wie geplant umgesetzt? Verwendung des Kapitals: Welcher Anteil finanziert Blue Moons Anlagen, welcher das APT-Gemeinschaftsunternehmen?

Welcher Anteil finanziert Blue Moons Anlagen, welcher das APT-Gemeinschaftsunternehmen? Operativer Fortschritt: Können Mine und Aufbereitung den angepeilten Start im vierten Quartal 2027 erreichen?

Können Mine und Aufbereitung den angepeilten Start im vierten Quartal 2027 erreichen? APT-Wiederanlauf: Welche Arbeiten und Mittel werden tatsächlich benötigt, um die Anlage in der zweiten Jahreshälfte 2028 in Betrieb zu nehmen?

Auch die wirtschaftlichen Bedingungen zählen: Das Konzentrat soll zwar zu Marktpreisen an die APT-Anlage geliefert werden, konkrete künftige Erlöse oder Gewinne lassen sich daraus allein nicht ableiten.

Klar - hier ist die deutlich offensivere Börsenbrief-Version mit stärkerem Fokus auf Produktionshebel, Neubewertung und mögliche Kurstreiber:

35.000 bis 45.000 Meter: Blue Moon schaltet in den Entwicklungsmodus

Blue Moon Metals will 2026 ein massives Bohrprogramm von rund 35.000 bis 45.000 Metern auf den Weg bringen. Doch der entscheidende Punkt ist nicht allein die Zahl der Bohrmeter.

Denn rund 80 Prozent des Programms sollen der Verdichtung, Absicherung und technischen Vorbereitung bestehender Lagerstätten dienen.

Damit verschiebt sich der Fokus deutlich: Weg von reiner Explorationsfantasie - hin zu belastbaren Daten für Minenplanung, Reservendefinition und potenzielle Produktionsentscheidungen.

Für Anleger könnte genau darin der entscheidende Hebel liegen. Denn je größer der Anteil der Ressourcen wird, der technisch abgesichert und in konkrete Minenpläne überführt werden kann, desto stärker könnte sich auch die Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt verändern.

Vier Projekte - gleich mehrere potenzielle Werttreiber

Blue Moon Metals verteilt das Programm auf mehrere Projekte, die sich jeweils in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden.

Nussir: Geplant sind rund 5.000 bis 15.000 Meter. Das Unternehmen will überprüfen, ob sich die kupferführende Sedimentstruktur über etwa zehn Kilometer Länge und mehr als einen Kilometer Tiefe kontinuierlich fortsetzt. Gelingt dieser Nachweis, könnte sich das langfristige Tonnagepotenzial deutlich erhöhen.

Geplant sind rund 5.000 bis 15.000 Meter. Das Unternehmen will überprüfen, ob sich die kupferführende Sedimentstruktur über etwa zehn Kilometer Länge und mehr als einen Kilometer Tiefe kontinuierlich fortsetzt. Gelingt dieser Nachweis, könnte sich das langfristige Tonnagepotenzial deutlich erhöhen. Blue Moon: Bis zu 15.000 Meter sollen überwiegend aus dem Untertagebereich gebohrt werden. Neben Infill-Bohrungen sind Step-outs geplant. Entscheidend ist hier vor allem die mögliche Umwandlung vorhandener Ressourcen in belastbarere Reserven - ein wichtiger Schritt auf dem Weg Richtung Bauentscheidung.

Bis zu 15.000 Meter sollen überwiegend aus dem Untertagebereich gebohrt werden. Neben Infill-Bohrungen sind Step-outs geplant. Entscheidend ist hier vor allem die mögliche Umwandlung vorhandener Ressourcen in belastbarere Reserven - ein wichtiger Schritt auf dem Weg Richtung Bauentscheidung. Springer: Zunächst sind etwa 5.000 Meter vorgesehen. Das Programm könnte jedoch auf mehr als 10.000 Meter ausgeweitet werden und bis zu drei Bohrgeräte gleichzeitig umfassen. Hier geht es um Geschwindigkeit: Springer soll möglichst schnell auf eine potenzielle Wiederinbetriebnahme vorbereitet werden.

Zunächst sind etwa 5.000 Meter vorgesehen. Das Programm könnte jedoch auf mehr als 10.000 Meter ausgeweitet werden und bis zu drei Bohrgeräte gleichzeitig umfassen. Hier geht es um Geschwindigkeit: Springer soll möglichst schnell auf eine potenzielle Wiederinbetriebnahme vorbereitet werden. Apex: Bei diesem Projekt stehen zunächst weniger die Bohrmeter im Vordergrund als vielmehr Großproben, Metallurgie und Prozessentwicklung. Damit soll geklärt werden, wie sich die strategisch wichtigen Rohstoffe technisch und wirtschaftlich aufbereiten lassen.

Nussir: Hier könnte der nächste große Hebel liegen

Besonders spannend könnte Nussir werden.

Blue Moon Metals untersucht dort die Lagerstätte in Tiefen von rund 1,2 Kilometern und arbeitet entlang von Bohrabständen von etwa 200 Metern. Sollte sich die erwartete Kontinuität bestätigen, könnte dies die Dimension des Projekts erheblich verändern.

Denn dann würde es nicht nur um einzelne hochgradige Treffer gehen, sondern um die Frage, ob sich ein deutlich größeres zusammenhängendes System abzeichnet.

Für den Kapitalmarkt könnte genau das entscheidend sein: Eine wachsende Tonnagebasis kann die Grundlage für größere Produktionsszenarien, längere Minenlaufzeiten und damit einen potenziell höheren Projektwert schaffen.

Übersicht Nussir Quelle Unternehmenspräsentation

Hochgradige Zonen liefern zusätzliche Fantasie

Auch beim Blue-Moon-Projekt gibt es Argumente, die Anleger aufhorchen lassen dürften.

Das Management verweist auf bestehende Bohrkerne mit Abschnitten von fünf bis zehn Metern und Gehalten von annähernd 60 Prozent Zinkäquivalent.

Solche Spitzenwerte dürfen zwar nicht auf den gesamten Erzkörper übertragen werden. Sie zeigen jedoch eindrucksvoll, welches hochgradige Potenzial einzelne Bereiche der Lagerstätte besitzen können.

Genau hier soll das neue Bohrprogramm ansetzen: Ressourcen präzisieren, hochgradige Zonen besser definieren und die Grundlage für eine möglichst schnelle Weiterentwicklung schaffen.

Sollte es gelingen, relevante Bereiche in Reserven zu überführen und gleichzeitig zusätzliche hochgradige Zonen nachzuweisen, könnte dies zu einem wichtigen Bewertungsimpuls werden.

Springer könnte zum Gamechanger werden

Besonders stark richtet sich der Blick jedoch auf Springer.

Blue Moon Metals (ISIN: CA09570Q5095 | WKN: A413T9) verfolgt das Ziel, das Projekt möglichst zügig wieder in Richtung Produktion zu führen.

Damit bekommt jede neue Bohrung eine andere Bedeutung.

Es geht nicht mehr nur darum, Mineralisierung nachzuweisen. Die Daten werden benötigt, um konkrete Abbaubereiche festzulegen, Minenpläne zu erstellen und die wirtschaftlich relevanten Zonen exakt zu definieren.

Je schneller diese Arbeiten abgeschlossen werden können, desto schneller könnte Springer von einem Entwicklungsprojekt zu einem potenziellen Produktionsasset werden.

Und genau dieser Übergang ist an der Börse häufig entscheidend.

Vom Explorer zum potenziellen Produzenten

Die geplanten Bohrungen sollen unter anderem dazu dienen,

wirtschaftlich relevante Abbaubereiche präzise abzugrenzen,

nicht mineralisierte Zonen zu sterilisieren,

Tagebau- und Untertagevarianten zu vergleichen,

vorhandene Ressourcen in belastbarere Kategorien zu überführen,

und eine konkrete Grundlage für den Abbau von primärem Erz zu schaffen.

Damit wird das Bohrprogramm 2026 zu weit mehr als einer Explorationskampagne.

Der umfassendere 67.000-Meter-Ansatz soll gleichzeitig neue Zielgebiete testen, Ressourcen erweitern, vorhandene Lagerstätten absichern und den Übergang in Richtung Produktion vorbereiten.

Der mögliche Neubewertungshebel

Genau hierin liegt die eigentliche Börsenstory.

Blue Moon Metals versucht nicht nur, mehr Metall im Boden zu finden. Das Unternehmen arbeitet daran, mehrere Projekte gleichzeitig näher an technische Entscheidungen und potenzielle Produktion heranzuführen.

Sollten die Bohrungen die erwartete Kontinuität bestätigen, Ressourcen in Reserven überführt werden und Springer konkrete Fortschritte in Richtung Wiederinbetriebnahme machen, könnte sich das Risikoprofil des Unternehmens Schritt für Schritt verändern.

Aus einem Unternehmen mit mehreren aussichtsreichen Projekten könnte zunehmend eine Plattform mit realistischen Produktionsoptionen werden.

Für Anleger dürfte 2026 deshalb ein besonders wichtiges Jahr werden: Mit jedem erfolgreichen Bohrprogramm, jeder verbesserten Ressourcengrundlage und jedem Fortschritt bei Springer steigt die Chance, dass der Markt Blue Moon Metals nicht mehr nur nach seinen Ressourcen, sondern zunehmend nach seinem möglichen Produktionspotenzial bewertet.

Der Markt hat diese Story möglicherweise noch nicht verstanden

Genau hier könnte die eigentliche Chance liegen.

Während viele Anleger Blue Moon Metals (ISIN: CA09570Q5095 | WKN: A413T9) möglicherweise noch immer als klassischen Rohstoffentwickler mit mehreren Projekten betrachten, arbeitet das Unternehmen im Hintergrund an etwas deutlich Größerem: dem Übergang von Ressourcen zu Reserven, von Explorationszielen zu konkreten Minenplänen und von Entwicklungsprojekten zu potenzieller Produktion.

Sollte Springer wie geplant Richtung Wiederinbetriebnahme voranschreiten, Blue Moon weitere Ressourcen absichern und Nussir seine enorme geologische Kontinuität bestätigen, könnte sich das gesamte Bewertungsbild schlagartig verändern.

Denn dann würde der Markt nicht mehr nur Tonnen und Metallgehalte bewerten.

Dann geht es um mögliche Produktion, potenzielle Cashflows, strategische Rohstoffe aus westlichen Jurisdiktionen und eine wachsende Projektplattform mit mehreren Hebeln gleichzeitig.

Genau solche Übergangsphasen gehören im Rohstoffsektor häufig zu den spannendsten Momenten einer Unternehmensentwicklung. Die größte Neubewertung findet nicht zwingend erst dann statt, wenn eine Mine produziert - sondern oft bereits dann, wenn der Kapitalmarkt erkennt, dass der Weg dorthin zunehmend konkret und belastbar wird.

Und genau an diesem Punkt könnte Blue Moon Metals jetzt angekommen sein.

Die kommenden Bohrergebnisse, Reserven Umwandlungen und Fortschritte bei Springer könnten deshalb weit mehr sein als gewöhnliche Unternehmensmeldungen. Sie könnten Stück für Stück den Beweis liefern, dass der aktuelle Unternehmenswert die wachsende operative Substanz noch nicht vollständig widerspiegelt.

Sollte Blue Moon Metals (ISIN: CA09570Q5095 | WKN: A413T9) diesen Fahrplan liefern, könnte aus der heutigen Rohstoffstory eine völlig neue Investmentstory entstehen.

Dann wäre die entscheidende Frage nicht mehr, ob das Unternehmen über ausreichend Potenzial verfügt - sondern wie lange der Markt braucht, um dieses Potenzial neu zu bewerten.

Besuchen Sie Blue Moon Metals, um mehr über dieses außergewöhnliche Unternehmen zu erfahren und Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden, die gerade erst begonnen hat.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

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