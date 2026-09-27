Berlin - Die Grünen begrüßen das Treffen des deutschen Außenministers Johann Wadephul (CDU) mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in New York und betonen zugleich die Bedeutung der deutschen Unterstützung für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine.
Grünen-Chefin Franziska Brantner sagte der "Rheinischen Post", sie sei dem Außenminister dankbar dafür, dass er dieses Gespräch gesucht habe. Die Reaktion des russischen Außenministers zeige jedoch erneut, dass Putin kein Interesse an Friedensverhandlungen mit der Ukraine habe. Tag für Tag, Nacht für Nacht überziehe Putin das Land mit neuen Drohnen- und Raketenangriffen. Es liege auch an Deutschland, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine sicherzustellen, so die Grünen-Politikerin.
Die Ukrainer würden jeden Tag dafür kämpfen, "ihre Freiheit und damit auch die europäische Friedensordnung" zu verteidigen. Der Ukraine stehe jetzt ein weiterer harter Winter bevor. Man müsse sich darauf einstellen, dass der russische Präsident Wladimir Putin seine Angriffe auf die Energieversorgung in dieser Zeit noch einmal verstärken werde, so Brantner weiter.
Grünen-Chefin Franziska Brantner sagte der "Rheinischen Post", sie sei dem Außenminister dankbar dafür, dass er dieses Gespräch gesucht habe. Die Reaktion des russischen Außenministers zeige jedoch erneut, dass Putin kein Interesse an Friedensverhandlungen mit der Ukraine habe. Tag für Tag, Nacht für Nacht überziehe Putin das Land mit neuen Drohnen- und Raketenangriffen. Es liege auch an Deutschland, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine sicherzustellen, so die Grünen-Politikerin.
Die Ukrainer würden jeden Tag dafür kämpfen, "ihre Freiheit und damit auch die europäische Friedensordnung" zu verteidigen. Der Ukraine stehe jetzt ein weiterer harter Winter bevor. Man müsse sich darauf einstellen, dass der russische Präsident Wladimir Putin seine Angriffe auf die Energieversorgung in dieser Zeit noch einmal verstärken werde, so Brantner weiter.
© 2026 dts Nachrichtenagentur