Bad Wimpfen (ots) -Eine neue TV-Show mit Ralf Dümmel bringt kreative Produktideen ab dem 8. November ins Fernsehen - und Lidl die Gewinnerartikel in den deutschen Handel. In der SAT.1-Sendung stellen Ideengeber ihre Konzepte vor. Das Besondere an dem Format: Es verzichtet auf klassische Hürden wie fertige Businesspläne, Eigenkapital oder finale Prototypen und sorgt so für maximale Chancengleichheit. Eine einfache Skizze reicht zunächst aus - nur die Idee zählt.Welche Idee ausgewählt, weiterentwickelt und in der Praxis getestet wird, entscheidet Ralf Dümmel, Investor und Gesellschafter der DS Gruppe. Die finalen Gewinnerprodukte küren Ralf Dümmel und Lidl gemeinsam - sie stehen am Ende exklusiv bei Lidl in den Regalen. Damit ebnet der Lebensmitteleinzelhändler innovativen Köpfen den Weg in den Handel und gibt vielversprechenden Einfällen die Chance, bundesweit groß herauszukommen.Die Sendung läuft sonntagabends ab 18.15 Uhr. Die Gewinnerprodukte sind unmittelbar nach der Ausstrahlung im Lidl-Onlineshop - auch aufrufbar über die Lidl Plus App - und bereits am nächsten Morgen in allen bundesweit über 3.250 Lidl-Filialen erhältlich. Verbraucher erhalten dadurch die Möglichkeit, die Produkte ohne Wartezeit direkt beim nächsten Einkauf zu entdecken.Das TV-Konzept ist ein Gewinn für alle Beteiligten: Die Ideengeber erhalten eine Plattform für einen schnellen und unkomplizierten Markteintritt ihrer Produkte, während Lidl sein beliebtes Non-Food-Sortiment gezielt um exklusive TV-Innovationen erweitert.Wöchentliche Überraschung für Lidl-Kunden"Mit dieser Partnerschaft bringen wir die überzeugendsten Ideen aus dem TV-Wettbewerb ohne Umwege vom Bildschirm in unsere Regale und bieten unseren Kunden jede Woche exklusive Neuheiten zum gewohnt günstigen Lidl-Preis. Gemeinsam mit Ralf Dümmel entstehen in der SAT.1-Sendung aus innovativen Ideen fertige Produkte, denen wir die einmalige Chance für den bundesweiten Markteintritt geben", sagt Steffen Graf, Leitung Non Food, Near Food & Ergänzungsangebote der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Alexander Lafery, Leitung Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, ergänzt: "Der Handel von morgen muss überraschen und extrem schnell sein. Mit den Gewinnerprodukten aus der 'Millionenidee' schaffen wir ein völlig neues Einkaufserlebnis. Wir bieten den besten Produkten aus dem TV-Format unsere Filialen und unseren Onlineshop als Bühne. Damit beweisen wir Innovationsgeist und zeigen, dass wir aktuelle Trends und Produktinnovationen aufgreifen und unser Angebot für unsere Kunden kontinuierlich und schnell weiterentwickeln: Wir bringen starke Ideen vom Fernsehbildschirm direkt und ohne Wartezeit in den Verkauf."Zugleich weiß Ralf Dümmel, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Lidl für den Erfolg der Produkte ist: "Eine starke Idee verdient die Chance, ganz groß zu werden. Was wir gemeinsam mit Lidl bei 'Die Millionenidee' möglich machen, begeistert mich: Sonntagabend erleben Millionen Menschen die Idee im Fernsehen und schon am nächsten Morgen steht das fertige Produkt bundesweit bei Lidl im Regal. Diese Geschwindigkeit und Reichweite sind etwas ganz Besonderes und für unsere Ideengeber eine riesige Chance. Aus einer Idee wird plötzlich Realität und Menschen in ganz Deutschland können sie direkt entdecken und kaufen. Ich freue mich riesig, dass Lidl diesen besonderen Weg gemeinsam mit uns geht."Durch die enge Verzahnung von TV-Präsenz und Verfügbarkeit im Handel unterstreicht Lidl einmal mehr seine Kompetenz, Markttrends frühzeitig zu erkennen und zügig in das eigene Sortiment aufzunehmen. Begleitet wird die Kooperation durch eine Lizenzpartnerschaft mit dem ProSiebenSat.1-Kreativvermarkter Seven.One AdFactory, die Lidl eine aufmerksamkeitsstarke Aktivierung rund um das Format ermöglicht.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6359782