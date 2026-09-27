Unterföhring (ots) -Da werden Träume wahr. Und da werden Träume Waren. Ab 8. November, 18:15 Uhr, zeigt SAT.1 sonntags in der neuen Show "Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel", wie aus einzigartigen Ideen echte Produkte werden.Insgesamt 6.598 Menschen haben sich mit Ideen für wichtige, hilfreiche und außergewöhnliche Produkte bei Ralf Dümmel und seinem Team beworben. Und Ralf Dümmel will aus diesen Ideen Millionenideen machen: Von der Auswahl der Idee über die Weiterentwicklung bis zum Praxistest sind die Zuschauer bei jedem Schritt hautnah dabei. Welche Idee schafft es bis in den Handel? Für welche Idee heißt es: Sonntagabend noch eine einfache Idee in SAT.1 und schon am Montagmorgen ein Produkt in den Regalen von Lidl in Deutschland.Ralf Dümmel: "Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke, was wir mit dieser Sendung alles möglich machen. Menschen kommen mit einer Idee zu uns, manchmal nur auf einem Zettel oder im Kopf, und am Ende halten sie ihr eigenes Produkt in den Händen. Dass die Gewinnerprodukte dann direkt im Lidl-Onlineshop verfügbar sind und am nächsten Morgen in allen Lidl-Filialen in Deutschland im Regal stehen, ist einfach unglaublich. Sonntags in SAT.1 mitfiebern, montags bei Lidl entdecken und kaufen - genau das macht "Die Millionenidee" für mich so besonders. Die Dreharbeiten waren für mich eine der bewegendsten Erfahrungen meines bisherigen Berufslebens. Ich bin unglaublich stolz auf diese Sendung, auf unser gesamtes Team und darauf, gemeinsam mit SAT.1 und Lidl Träume wirklich Realität werden zu lassen."Alexander Lafery, Leitung Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG: "Der Handel von morgen muss überraschen und extrem schnell sein. Mit den Gewinnerprodukten aus der 'Millionenidee' schaffen wir ein völlig neues Einkaufserlebnis. Wir bieten den besten Produkten aus dem TV-Format unsere Filialen und unseren Onlineshop als Bühne. Damit beweisen wir Innovationsgeist und zeigen, dass wir aktuelle Trends und Produktinnovationen aufgreifen und unser Angebot für unsere Kunden kontinuierlich und schnell weiterentwickeln: Wir bringen starke Ideen vom Fernsehbildschirm direkt und ohne Wartezeit in den Verkauf."Marc Rasmus, Senderchef SAT.1: "Deutschland ist ein Land voller großer und kleiner Ideen und es ist höchste Zeit, diese in den Mittelpunkt eines neuen Programms in SAT.1 zu stellen: Jeder, wirklich jeder, kann mitmachen und aus einer einfachen Idee eine Millionenidee werden lassen - ohne Businessplan oder Unternehmensgründung, aber mit Ralf Dümmels Hilfe. SAT.1 zeigt 'Die Millionenidee' am Sonntagvorabend - dem perfekten Sendeplatz für große Träume, Heldenreisen und Emotionen."Das ist "Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel"Im Kopf, auf einem Notizzettel oder als erster Entwurf - nur die Idee zählt! Ralf Dümmel und sein Experten-Team bieten jedem die Chance, daraus ein marktreifes Produkt zu machen - und Millionär zu werden. Von der Auswahl über die Weiterentwicklung bis zum Praxistest und schließlich bis zum Weg in den Handel: Die Zuschauer sind hautnah bei jedem Schritt dabei. Ralf Dümmel geht All-in und trägt allein das volle Risiko. Der Gewinn wird nach Abzug aller Kosten fair 50:50 geteilt. Für wen wird aus einer Idee der große Durchbruch? Wer hat sie - die eine Idee, die alles verändert?"Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel", eigenentwickelt und produziert von EndemolShine Germany, ab Sonntag, 8. November, 18:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Hendrik HübnerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1176email: hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6359783